Marc Coucke tekent in op een kapitaalverhoging van de Franse groep Compagnie des Alpes, de eigenaar van pretparken Walibi en Bellewaerde en de grootste uitbater van skidomeinen ter wereld.

Dat meldt De Tijd woensdag en het wordt door communicatiemanager Wim De Meyer van Alychlo, de investeringsmaatschappij van Coucke, bevestigd aan Belga.

Via Alychlo koopt Coucke voor bijna 10 miljoen euro aandelen van Compagnie des Alpes, dat via een kapitaalverhoging op zoek is naar 231 miljoen. Coucke zal op die manier enkele procenten van de Franse groep in handen krijgen. Die is wereldmarktleider in skidomeinen, met onder meer Tignes en La Plagne, en eigenaar van de Belgische pretparken Walibi en Bellewaerde en de Franse parken Parc Astérix en Futuroscope.

Alchylo bezit met 50.000 aandelen al 0,2 procent van Compagnie des Alpes en heeft zich nu geëngageerd om voor 9,87 miljoen euro aandelen te kopen in het kader van de kapitaaloperatie, zo staat ook in een persbericht van de Franse groep.

Het is niet de eerste investering van Coucke in de vrijetijdssector. Hij bezit sinds 2015 30 procent van de aandelen van dierenpark Pairi Daiza en hij heeft 83 procent van de aandelen van de Nederlandse uitbater van indoorskipistes SnowWorld.

