Marc Coucke stapt via zijn investeringsvehikel Alychlo in zonnepanelenbedrijf EnergyVision. Hij investeert 20 miljoen euro. Dat is bekendgemaakt tijdens een persconferentie in de kantoren van het bedrijf in Jette. Coucke kon er door een coronabesmetting niet bij zijn.

EnergyVision bestaat sinds 2014 en is actief in België, Marokko en China. De groep plaatst jaarlijks naar eigen zeggen meer dan 400.000 zonnepanelen en heeft een jaaromzet van 100 miljoen euro.

Het bijzondere aan EnergyVision is dat het de zonnepanelen gratis installeert bij particulieren en kmo's en het risico op zich neemt. De klanten betalen vervolgens minder voor hun elektriciteit dan gangbaar is. Het bedrijf is nu nog vooral in Brussel actief, onder de naam Brusol. In het Brussels gewest bestaan nog groenestroomcertificaten, die Brusol als eigenaar van de panelen kan innen om winst te maken. De aanvraagprocedure om ook in Vlaanderen energieleverancier te worden, loopt.

Sociaal ondernemen

Het bedrijf was sinds de start steeds volledig in handen van oprichters Maarten Michielssens, Hassan Mourhit en Koen Decourt, maar nu komt Coucke er dus bij via een kapitaalsverhoging. Dit is het startschot voor bijkomende investeringen, luidt het. EnergyVision wil onder meer inzetten op laadpalen voor elektrische auto's in heel België.

Voor Coucke speelde niet alleen het milieuaspect. 'Ook het sociale speelt mee. EnergyVision werkt sinds een aantal jaren met vluchtelingen om zonnepanelen te installeren in Brussel', zegt Pieter Bourgeois, Investment Manager bij Alychlo. 'Onze bedoeling is groeikapitaal verschaffen om de bestaande activiteiten verder te laten groeien, en anderzijds om een dochtervennootschap op te richten die actief wordt in de laadpalenmarkt. We gaan in de volgende maanden samenzitten met het management om te bekijken wat de beste kapitaalstructuur is voor de toekomst.'

Premier Alexander De Croo (Open Vld) woonde de persconferentie bij. Hij ziet ook 'economische innovatie' bij EnergyVision. 'Mensen die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, zijn minder kwetsbaar voor prijsverhogingen. Mensen die minder kapitaalkrachtig zijn, hebben dat voordeel niet. Hier geeft men toegang tot duurzame energie aan mensen die minder kapitaalkrachtig zijn.'

Duurzame bedrijven

Coucke investeert sinds de verkoop van het door hem opgerichte farmabedrijf Omega Pharma in 2014 hoofdzakelijk in drie domeinen: farma, vrije tijd en toerisme en duurzame bedrijven. In dat laatste domein investeerde Coucke eerder onder meer in Ekopak, dat werkt rond waterzuivering, en in de producent van elektrische bussen Ebusco.

EnergyVision bestaat sinds 2014 en is actief in België, Marokko en China. De groep plaatst jaarlijks naar eigen zeggen meer dan 400.000 zonnepanelen en heeft een jaaromzet van 100 miljoen euro. Het bijzondere aan EnergyVision is dat het de zonnepanelen gratis installeert bij particulieren en kmo's en het risico op zich neemt. De klanten betalen vervolgens minder voor hun elektriciteit dan gangbaar is. Het bedrijf is nu nog vooral in Brussel actief, onder de naam Brusol. In het Brussels gewest bestaan nog groenestroomcertificaten, die Brusol als eigenaar van de panelen kan innen om winst te maken. De aanvraagprocedure om ook in Vlaanderen energieleverancier te worden, loopt. Het bedrijf was sinds de start steeds volledig in handen van oprichters Maarten Michielssens, Hassan Mourhit en Koen Decourt, maar nu komt Coucke er dus bij via een kapitaalsverhoging. Dit is het startschot voor bijkomende investeringen, luidt het. EnergyVision wil onder meer inzetten op laadpalen voor elektrische auto's in heel België. Voor Coucke speelde niet alleen het milieuaspect. 'Ook het sociale speelt mee. EnergyVision werkt sinds een aantal jaren met vluchtelingen om zonnepanelen te installeren in Brussel', zegt Pieter Bourgeois, Investment Manager bij Alychlo. 'Onze bedoeling is groeikapitaal verschaffen om de bestaande activiteiten verder te laten groeien, en anderzijds om een dochtervennootschap op te richten die actief wordt in de laadpalenmarkt. We gaan in de volgende maanden samenzitten met het management om te bekijken wat de beste kapitaalstructuur is voor de toekomst.' Premier Alexander De Croo (Open Vld) woonde de persconferentie bij. Hij ziet ook 'economische innovatie' bij EnergyVision. 'Mensen die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, zijn minder kwetsbaar voor prijsverhogingen. Mensen die minder kapitaalkrachtig zijn, hebben dat voordeel niet. Hier geeft men toegang tot duurzame energie aan mensen die minder kapitaalkrachtig zijn.' Coucke investeert sinds de verkoop van het door hem opgerichte farmabedrijf Omega Pharma in 2014 hoofdzakelijk in drie domeinen: farma, vrije tijd en toerisme en duurzame bedrijven. In dat laatste domein investeerde Coucke eerder onder meer in Ekopak, dat werkt rond waterzuivering, en in de producent van elektrische bussen Ebusco.