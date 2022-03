BioNTech, het Duitse farmabedrijf dat samen met Pfizer een succesvol coronavaccin ontwikkelde, heeft in 2021 een nettowinst van 10,3 miljard euro geboekt. De omzet kwam uit op bijna 19 miljard, zo maakte de onderneming uit Mainz woensdag bekend. Voor het lopende boekjaar verwacht BioNtech een omzet uit zijn coronavaccin tussen de 13 en 17 miljard euro.

'2021 was een uitzonderlijk jaar', beklemtoonde topman Ugur Sahin, want in 2020 lag de nettowinst nog op 15 miljoen en in 2019 werd zelfs nog een verlies van 180 miljoen euro geleden. Het coronavaccin was een echte gamechanger voor de onderneming.Economen schatten dat BioNTech zelfs een voelbare impact had op de Duitse economie, met een bijdrage van een ongeveer 0,5 procent aan de groei van het bbp. Tegen april zouden de eerste data van de klinische studie naar een vaccin tegen de omikronvariant van het coronavirus moeten binnen zijn, verwacht BioNTech. Het bedrijf werkt ook nog aan andere vaccins tegen de griep en aan kankertherapieën.