In 2020 alleen al is er zowat 3 miljard euro aan uitkeringen richting de zelfstandigen gevloeid om hen te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ).

In maart werd het coronaoverbruggingsrecht, een uitbreiding van het klassieke overbruggingsrecht, gelanceerd om zelfstandigen te ondersteunen die hun activiteit wegens de coronapandemie moesten sluiten. In juni kwam daar het overbruggingsrecht voor de heropstart bij. In totaal werd vorig jaar zo 3 miljard euro uitgekeerd aan zelfstandigen, blijkt uit het jaarverslag van het RSVZ. Behalve uitkeringen konden zelfstandigen nog rekenen op extra steunmaatregelen om uit de coronacrisis te raken. Zo kon er een vrijstelling van sociale bijdragen worden verkregen: goed voor 172 miljoen euro in 2020, werd voor 416 miljoen euro aan uitstel van betaling van sociale bijdragen toegekend, en werd voor 63 miljoen euro afgezien van verhogingen wegens laattijdige betaling. Zelfstandigen konden ook het zogenaamd corona-ouderschapsverlof genieten, goed voor 33 miljoen euro aan uitkeringen.