De pil van het farmabedrijf Merck tegen COVID-19 is minder werkzaam dan eerst was gemeld, meldt het financieel nieuwsagentschap Bloomberg.

De mindere werkzaamheid blijkt uit de meest recente testresultaten van Merck, bij een grotere populatie dan de eerste studie.

Volgens de resultaten vermindert de pil van Merck het risico op hospitalisatie of overlijden bij volwassenen met milde tot gemiddelde ziekte met 30 procent. Dat is minder dan de vorige schatting van 48 procent.

Uit de analyse van de resultaten die Merck bekendmaakte, zijn er negen overlijdens geregistreerd in de groep die een placebo kreeg, en één in de groep die de behandeling kreeg. In totaal namen 1.433 mensen deel aan de studie.

Gisteren had de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond Food and Drug Administration (FDA) in een voorlopig rapport nog gemeld dat het coronamedicijn van Merck, molnupiravir, werkzaam is voor mensen met een verhoogd risico op ernstige ziekte.

Wel stelde de FDA onder meer vragen of de behandeling geboorteafwijkingen kan veroorzaken. Zwangere vrouwen raadt de FDA het medicijn niet aan. Het voorlopig rapport verschijnt voor de vergadering van deskundigen van de FDA, die op 30 november gepland staat.

De aandelen van Merck zakten 6,3 procent na het nieuws gisteren. Concurrent Pfizer werkt aan een eigen coronapil, die in eerste studies werkzamer lijkt te zijn. Het aandeel van Pfizer steeg zowat 8 procent.

De mindere werkzaamheid blijkt uit de meest recente testresultaten van Merck, bij een grotere populatie dan de eerste studie.Volgens de resultaten vermindert de pil van Merck het risico op hospitalisatie of overlijden bij volwassenen met milde tot gemiddelde ziekte met 30 procent. Dat is minder dan de vorige schatting van 48 procent. Uit de analyse van de resultaten die Merck bekendmaakte, zijn er negen overlijdens geregistreerd in de groep die een placebo kreeg, en één in de groep die de behandeling kreeg. In totaal namen 1.433 mensen deel aan de studie. Gisteren had de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond Food and Drug Administration (FDA) in een voorlopig rapport nog gemeld dat het coronamedicijn van Merck, molnupiravir, werkzaam is voor mensen met een verhoogd risico op ernstige ziekte. Wel stelde de FDA onder meer vragen of de behandeling geboorteafwijkingen kan veroorzaken. Zwangere vrouwen raadt de FDA het medicijn niet aan. Het voorlopig rapport verschijnt voor de vergadering van deskundigen van de FDA, die op 30 november gepland staat. De aandelen van Merck zakten 6,3 procent na het nieuws gisteren. Concurrent Pfizer werkt aan een eigen coronapil, die in eerste studies werkzamer lijkt te zijn. Het aandeel van Pfizer steeg zowat 8 procent.