De werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten is in april naar 14,7 procent geschoten door de impact van de coronacrisis. Dat is het hoogste niveau sinds de jaren dertig, zo heeft de Amerikaanse regering vrijdag bekendgemaakt. In maart bedroeg die nog maar 4,4 procent.

In april gingen 20,5 miljoen banen verloren in de VS, een record. Dat komt omdat de economie grotendeels tot stilstand kwam na de uitbraak van het coronavirus. 'De werkgelegenheid is sterk gedaald in alle belangrijke sectoren. Er verdwenen vooral veel jobs in de vrijetijdssector en de horeca', aldus het Amerikaanse ministerie van Arbeid.

'Dit was volledig verwacht, dit is geen verrassing', reageerde de Amerikaanse president Donald Trump tijdens een interview op Fox News. 'Ik zal haar terugbrengen', zei Trump over de economie.

Sinds midden maart, toen de coronapandemie volop toesloeg in de VS, hebben meer dan 33 miljoen Amerikanen een werkloosheidsuitkering aangevraagd. Nog vrijdag raakte bekend dat in Canada, buurland van de Verenigde Staten, de werkloosheidsgraad in april is gestegen naar 13 procent. In maart bedroeg die 7,8 procent.

