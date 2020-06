In 2019 is voor het eerst in tien jaar het bierverbruik in de horeca gestegen. Ook de totale consumptie, inclusief de winkelverkoop, zat in stijgende lijn. Maar met de gezondheidscrisis kwam er abrupt een einde aan de stijgende trends.

Door de coronacrisis en de sluiting van de horeca is de bierconsumptie dit jaar tot nu toe zowat 30 procent gedaald, blijkt uit de jaarcijfers van sectorfederatie Belgische Brouwers.

'2019 was een goed jaar. De consumptie van bier is licht gestegen in België', zegt Nathalie Poissonnier, directeur van Belgische Brouwers. Het gaat om een stijging met 0,2 procent tot zowat 7,035 miljoen hectoliter gerstenat, goed voor het tweede jaar met een, lichte, stijging op rij. In 2018 was de binnenlandse consumptie gestabiliseerd na jaren van daling.

De verkoop in de horecazaken nam vorig jaar voor het eerst in tien jaar toe, met 1,3 procent. In de retail was er daarentegen een daling met 0,3 procent. De binnenlandse consumptie van pils daalde licht tot zowat 4,7 miljoen hectoliter. Andere bieren zaten wel in de lift, "zeker de blonde sterke bieren", zegt Jean-Louis Van de Perre, voorzitter van de Belgische Brouwers.

Voornamelijk export

Tweeënzeventig procent van de productie is bestemd voor het buitenland. De export nam bovendien feller toe: plus 9,2 procent tot 18,15 miljoen hectoliter. De export naar andere EU landen steeg 14 procent, buiten de EU was er een lichte daling. 'Over het algemeen zijn onze bieren een succes in het buitenland', zegt Poissonnier. 'Voor het tweede jaar op rij is België de grootste uitvoerder van bier in Europa, voor Duitsland en Nederland.' In China was er een daling.

In 2020 moeten de brouwers omwille van het nieuwe coronavirus noodgedwongen uit een ander vaatje tappen. 'We weten al dat 2020 niet even goed zal zijn als 2019', zegt Poissonnier. De binnenlandse consumptie is van januari tot eind mei, vergeleken met een jaar eerder, 30 procent gedaald. In de horeca is er een daling met 56 procent, in de retail met 6 procent. 'De daling is ongezien sinds de Tweede Wereldoorlog', klinkt het opnieuw. Op cijfers van juni, dus met de heropening van de horeca, is het nog een maand wachten.

Kleine kroegen kwetsbaar

De horeca is goed voor 42 procent van de Belgische bierconsumptie en de brouwers hebben zelf zowat 3.600 horecazaken in eigendom of huur, klinkt het bij de brouwers. 'We blijven aan de overheid vragen om voldoende steun te voorzien.' Dat kan gaan van de verlenging van de hinderpremie, een verlaging van de btw op bier in de horeca (die is er nu enkel op niet-alcoholische dranken), versoepeling van sommige COVID-19-maatregelen voor kleine cafés, vaak zonder terras ...

'Onze grote bekommernis de komende weken zijn de kleine cafés - de dorpscafés, de bruine kroegen - waar mensen meestal niet zitten, maar aan de bar staan. Vaak is er geen terras, ze zijn niet groot ...' vult Van de Perre aan. 'We horen vaak van onze brouwers dat we echt moeten opletten, zoniet zullen er veel faillissementen zijn.'

Cijfers over de impact op de belangrijke export heeft de beroepsvereniging nog niet, maar ze verwacht wel een significante daling. De meeste brouwerijen hebben intussen de productie hernomen, klinkt het nog. Maar indien er nog een tweede coronagolf zou komen, zou de schade groter kunnen worden.

Het aantal brouwerijen nam vorig jaar toe tot 340, goed voor een directe tewerkstelling van 6.551 mensen. (

