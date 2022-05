De coöperatieve bank NewB gaat opnieuw op zoek naar vers kapitaal. De bank moet 40 miljoen euro bijkomend kapitaal tanken en kijkt daarvoor naar institutionele investeerders.

Eind maart raakte al bekend dat de coöperatieve bank op zoek moest naar enkele tientallen miljoenen euro's vers kapitaal.Het bedrag van 40 miljoen, bepaald in samenspraak met de regulator, moet NewB toestaan om bijvoorbeeld kredieten voor energierenovaties en -investeringen toe te kennen.

Tegen 2026 wil de coöperatieve bank break-even draaien, zo deelt de top van de bank dinsdag mee naar aanleiding van de jaarvergadering komende maand.

NewB timmerde lang aan de weg om een banklicentie te krijgen. In 2011 starten de plannen, om pas begin 2020 een bankvergunning te krijgen van de Nationale Bank. Het bedrijf richtte zich in het verleden voor de financiering op particulieren, maar ook middenveldorganisaties en institutionele beleggers.

De bankenregulator heeft nu bepaald dat NewB bijkomende middelen nodig heeft. 'We zoeken dit jaar een kapitaalverhoging van 40 miljoen euro. Dat bedrag dat we samen met de regulator bepaald hebben, moet onze behoeften dekken voor de volgende vier jaar', zegt CEO Thierry Smets.' Het geld zal bijvoorbeeld dienen voor de kredietverlening of de ontwikkeling van nieuwe systemen, legt hij uit. Het geld is nodig voor een "break-evenscenario in 2026", na eerst nog twee tot drie jaar verlies.

Er zijn nog geen formele engagementen, maar Smets heeft er alle vertrouwen in om het bedrag te behalen, klinkt het. Zo zijn er reeds gesprekken geweest met institutionele investeerders en de feedback was goed. 'Dat betekent dat we niet meer naar de particulieren gaan', klinkt het.

Negatief advies

NewB voegt eraan toe dat de bedrijfsrevisor in het jaarverslag, dat binnenkort gepubliceerd wordt, opnieuw een negatief advies heeft gegeven over de continuïteit van het bedrijf omwille van de aanhoudende verliezen. Het advies is negatief omdat er nog geen formele engagementen zijn voor de kapitaalverhoging, klinkt het. 'De raad van bestuur heeft zelf een positief advies gegeven over de continuïteit op basis van de informatie van de gesprekken met potentiële investeerders. Daarom hebben we er alle vertrouwen in', aldus Smets.

Commercieel directeur Katrien Beuckelaers voegt eraan toe dat zowel met bestaande als nieuwe institutionele investeerders gepraat wordt. Onder meer de Franse verzekeringsgroep Monceau, enkele Franstalige universiteiten en finance&invest.brussels van de Brusselse overheid behoren tot de groep van 11 institutionele investeerders die NewB nu telt.

Bijkomende producten

De extra middelen zijn volgens Smets nodig voor de basisopdracht van de bank: 'het geld van de spaarder ter beschikking stellen van de lokale en de sociale economie en de energietransitie'. Zo wil NewB naast het bestaande bankaanbod voor particulieren de komende weken of maanden ook een aanbod voor bedrijven uitrollen. Ook zijn er plannen om dit jaar bijkomende producten te lanceren voor de energietransitie, bijvoorbeeld nieuwe formules om groene investeringen te realiseren.

Vorig jaar ging NewB voor particulieren echt van start, met betaalkaarten en dies meer. 'Het is een cruciaal moment', aldus voorzitter Bernard Bayot. 'We zijn volledig operationeel voor particulieren en de komende weken en maanden volgen de bedrijven. We gaan eindelijk onze belofte kunnen realiseren om de lokale economie te stimuleren. Er is nu meer dan ooit nood aan een speler als NewB.' Daarbij denkt hij ook aan de energiecrisis met de torenhoge prijzen voor gas en elektriciteit. 'Een groot sociaal probleem waar we de komende maanden en jaren mee geconfronteerd gaan worden. NewB wil daarvoor concrete oplossingen bieden.'

Het voorbije jaar draaide NewB, zoals verwacht in het financieel plan van de bank, een verlies van 9 miljoen euro. 'Het was geen gemakkelijk jaar met covid. We zijn een startupbedrijf en het is niet evident geweest in zo'n omgeving. Maar we hebben het toch maar gedaan. Het basisaanbod voor particulieren is er, de klanten komen binnen en we zijn aan het groeien', besluit Katrien Beuckelaers.

