Argen-co, de coöperatie achter de Antwerpse bank-verzekeraar Argenta, is een operatie gestart om 60 miljoen euro vers kapitaal op te halen. Het is de grootste emissie van de voorbije jaren.

De coöperatie Argen-co diende een prospectus voor een kapitaalverhoging in bij de FSMA, en die aanvraag werd zopas goedgekeurd. Argen-co telt 60.000 coöperanten die klant of agent zijn van de Antwerpse bank- en verzekeringsgroep Argenta. De coöperatie is met 13 procent van de aandelen een minderheidsaandeelhouder, naast de holding Investar van de controlerende Argenta-aandeelhouder, de familie Van Rompuy.

Vorig jaar haalde Argen-co 5 miljoen euro kapitaal op, en in 2017 en 2018 telkens 25 miljoen euro. Nu is het tijd voor een grote emissie: de coöperatie mikt op maximaal 60 miljoen euro. Een nieuw aandeel van Argen-co kost 50 euro. Zowel bestaande als nieuwe aandeelhouders kunnen erop intekenen. Het maximumaantal aandelen per vennoot is beperkt tot 200. Dit betekent dat een coöperant voor maximaal 10.000 euro kan inschrijven. Intekenen op de nieuwe aandelen kan enkel via de website argenco.be, niet in de kantoren van Argenta.

Kwart meer nettowinst

Argenta realiseerde in 2020 een nettowinst van 219 miljoen euro, een kwart meer dan in 2019. Exclusief een uitzonderlijk element (de verkoop van de portefeuille schadeverzekeringen in Nederland) bedroeg de winst 196 miljoen euro. Argenta is van oorsprong een spaarbank. De instelling tracht de negatieve effecten van de lage rente te compenseren door meer kredieten te verstrekken (vooral woonkredieten in België en Nederland) en door meer commissie-inkomsten te realiseren op de verkoop van beleggingsfondsen en verzekeringsproducten.

De goede cijfers van Argenta in 2020 deden de klantencoöperatie Argen-co beslissen om dit jaar een dividend van 3,25 procent uit te keren. Die uitkering is voorwaardelijk. Ze hangt af van de houding van de Europese Centrale Bank, die mogelijk in september haar aanbeveling aan banken om geen of een beperkt dividend uit te keren zal intrekken. Vorig jaar beperkte Argen-co onder druk van de toezichthouder het dividend tot 1,50 procent.

De coöperatie Argen-co diende een prospectus voor een kapitaalverhoging in bij de FSMA, en die aanvraag werd zopas goedgekeurd. Argen-co telt 60.000 coöperanten die klant of agent zijn van de Antwerpse bank- en verzekeringsgroep Argenta. De coöperatie is met 13 procent van de aandelen een minderheidsaandeelhouder, naast de holding Investar van de controlerende Argenta-aandeelhouder, de familie Van Rompuy.Vorig jaar haalde Argen-co 5 miljoen euro kapitaal op, en in 2017 en 2018 telkens 25 miljoen euro. Nu is het tijd voor een grote emissie: de coöperatie mikt op maximaal 60 miljoen euro. Een nieuw aandeel van Argen-co kost 50 euro. Zowel bestaande als nieuwe aandeelhouders kunnen erop intekenen. Het maximumaantal aandelen per vennoot is beperkt tot 200. Dit betekent dat een coöperant voor maximaal 10.000 euro kan inschrijven. Intekenen op de nieuwe aandelen kan enkel via de website argenco.be, niet in de kantoren van Argenta.Argenta realiseerde in 2020 een nettowinst van 219 miljoen euro, een kwart meer dan in 2019. Exclusief een uitzonderlijk element (de verkoop van de portefeuille schadeverzekeringen in Nederland) bedroeg de winst 196 miljoen euro. Argenta is van oorsprong een spaarbank. De instelling tracht de negatieve effecten van de lage rente te compenseren door meer kredieten te verstrekken (vooral woonkredieten in België en Nederland) en door meer commissie-inkomsten te realiseren op de verkoop van beleggingsfondsen en verzekeringsproducten.De goede cijfers van Argenta in 2020 deden de klantencoöperatie Argen-co beslissen om dit jaar een dividend van 3,25 procent uit te keren. Die uitkering is voorwaardelijk. Ze hangt af van de houding van de Europese Centrale Bank, die mogelijk in september haar aanbeveling aan banken om geen of een beperkt dividend uit te keren zal intrekken. Vorig jaar beperkte Argen-co onder druk van de toezichthouder het dividend tot 1,50 procent.