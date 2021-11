Het consumentenvertrouwen heeft in november een serieuze dreun gekregen. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Vooral de algemene economische situatie baart de gezinnen zorgen.

Het stijgend aantal coronabesmettingen en bijhorende maatregelen wegen duidelijk op het vertrouwen van de consumenten. De indicator die dat vertrouwen meet, daalde in november naar 1. Dat is het laagste cijfer sinds april.

De gezinnen hebben vooral minder vertrouwen in de algemene economische vooruitzichten. Dat daalt naar het laagste niveau in een jaar. tijd. Ook hebben ze voor het eerst in een half jaar tijd minder vertrouwen in de arbeidsmarkt.

De verwachtingen van de gezinnen over hun financiële situatie en hun spaarvermogen blijft onveranderd.

De daling van het consumentenvertrouwen blijft niet beperkt tot België. De Europese Commissie meldde maandagnamiddag dat consumenten in de hele eurozone in november negatiever werden, te midden van oplopende coronacijfers en extra maatregelen in veel landen. De indicator zakte met 2 punten, tot min 6,8. Daarmee is die weer dicht bij het niveau van voor de coronacrisis, terwijl het vertrouwen een groot deel van dit jaar juist duidelijk hoger was. Het consumentenvertrouwen in de eurozone blijft wel hoger dan het langjarige gemiddelde.

