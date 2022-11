Consultant EY werft 220.000 nieuwe medewerkers aan

Terwijl investeringsbanken banen schrappen, worden dienstenleveranciers steeds groter. Consultant EY is van plan om in de twaalf maanden tot juli 2023 zowat 220.000 mensen aan te werven. Het bedrijf realiseerde in de voorgaande periode zijn grootste groei in bijna twee decennia.

