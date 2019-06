Congres van Europese Brouwers stelt ambachtelijke bieren centraal: 'Wij zijn brouwers, geen tapijtenverkopers'

Wolfgang Riepl Wolfgang Riepl is redacteur bij Trends

Het jaarlijkse congres van de Europese brouwers in Antwerpen staat dit jaar in het teken van de ambachtelijke bieren. 'De ambachtelijke bieren hebben zeker een nieuwe dynamiek in de sector gebracht, maar tegelijk stijgt de promotiedruk. Wij zijn brouwers, geen tapijtenverkopers', benadrukt Charles Leclef van de Mechelse Brouwerij Het Anker.

Freddy Van Daele van consumentenvereniging Zythos (l) en Charles Leclef van Brouwerij Het Anker (r) © belga