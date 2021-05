De Limburgse energiegroep Comfort Energy heeft de overname van Q8Mazout België en Luxemburg maandag afgerond, nadat ze de goedkeuring kreeg van de Belgische Mededingingsautoriteit. Het bedrijf lonkt nu verder over de landsgrenzen.

Comfort Energy was al de grootste Belgische verdeler van stookolie en neemt er nu de activiteiten van Q8Mazout bij. Die staat vooral sterk in Brussel en Wallonië. Met de overname krijgt Comfort Energy uit Hasselt een marktaandeel van zo'n 20 procent in België. Het bedrijf is goed voor een jaarlijks volume van 1,2 miljard liter en 350 werknemers. Door de overname zet Comfort Energy ook zijn eerste stappen over de landsgrenzen. De groep wordt meteen de tweede speler in het Groothertogdom Luxemburg. Maar de internationale expansiehonger is nog niet gestild. Comfort Energy zegt in een persbericht 'te blijven uitkijken naar strategische partners in Europa om haar duurzame groeiambities te helpen waarmaken'. Europa wil tegen 2050 klimaatneutrale verwarming en het Limburgse bedrijf wil zijn steentje bijdragen aan deze energietransitie, klinkt het. Concreet wil men via investeringen in onderzoek en ontwikkeling aantonen dat de gangbare verwarmingsketels op stookolie feilloos kunnen werken op hernieuwbare biobrandstoffen.