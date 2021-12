Supermarktketen Colruyt verkoopt vanaf donderdag 2 december covid-19-zelftesten in zijn winkels. 'Colruyt biedt hiermee een antwoord op de vraag van klanten om zelftesten makkelijk te kunnen aankopen tijdens hun boodschappen', klinkt het in een persbericht.

De beslissing kadert in de ambitie van de retailer om een bijdrage te leveren op vlak van preventieve gezondheidszorg, klinkt het. In eerste instantie worden de tests verkocht in de Colruyt-supermarkten, in functie van de beschikbaarheid kan de verkoop uitgebreid worden naar winkelformules van Colruyt Group, bijvoorbeeld de OKay-winkels. Colruyt benadrukt nog enkel kwalitatieve zelftesten te verkopen die goedgekeurd werden door het Federaal Agentschap Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.

Colruyt werkte voor de organisatie van de verkoop nauw samen met de collega's van Newpharma, de online apotheek van Colruyt Group. Klanten kunnen ook terecht op de website van Newpharma voor informatie rond het gebruik van de zelftesten en kunnen er ook online testen bestellen.

Colruyt Laagste Prijzen biedt sinds begin dit jaar een specifiek assortiment parafarmaceutische producten aan in meer dan 160 winkels. Ook 95 OKay-winkels hebben een parafarmacie-rayon. 'Het aanbieden van parafarmaceutische producten past binnen onze ambitie om een bijdrage te leveren aan een gezonde levensstijl en preventieve gezondheid. We willen deze producten toegankelijker maken en daardoor de eenvoud voor de klant verhogen. Het verkopen van zelftesten is een logische stap voor ons', zegt divisiemanager van Colruyt Laagste Prijzen, Geert Elen.

De zelftesten werden in eerste instantie enkel door de apotheken verkocht, maar vanaf juli mogen ook de supermarkten de tests verkopen. Tot nu toe hielden de grote supermarkten echter de boot af. Enkel in supermarktketen Alvo waren al zelftests te koop, net als bij drogisterij Kruidvat. Uit een rondvraag van Belga van 26 november blijkt dat de andere supermarkten voorlopig niet van plan zijn om in alle winkels zelftests aan te bieden.

