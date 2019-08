Retailer Colruyt test in zijn supermarkt in Kortrijk een weegschaal die automatisch producten herkent. Dat gebeurt met een slimme camera die groenten en fruit kan identificeren.

Colruyt is naar eigen zeggen de eerste Belgische supermarkt die automatische productherkenning van groenten en fruit test, luidt het in een persbericht.

De camera herkent de 120 soorten groenten en fruit die bij Colruyt Kortrijk in de rekken liggen. Wanneer klanten aan de kassa een groente- of fruitsoort in de weegschaal leggen, maakt de camera een foto. Op basis van die foto kan het systeem automatisch herkennen welk product er in de weegschaal ligt. Daarna moeten klanten op een tablet bevestigen dat het om het juiste product gaat. Uit de eerste tests blijkt dat in 97 procent van de gevallen het juiste product op de tablet wordt voorgesteld.

Tot nu toe tikten de verkopers aan de kassa een code in voor groenten en fruit. Dat is met de automatische productherkenning niet meer nodig. Colruyt hoopt zo het kassasysteem te versnellen.

Voor de software doet Colruyt een beroep op het bedrijf Robovision uit Gent. 'De software hebben we op maat gemaakt van Colruyt', zegt Jonathan Berte, CEO van Robovision. 'Het is fijn om te zien dat onze expertise in AI de weg naar de winkel gevonden heeft. Dit is een unieke samenwerking met een innovatieve retailer. Bovendien past het project perfect binnen onze missie: de democratisering van AI', luidt het.

Een eventuele uitbreiding van het project is nog niet aan de orde. Eerst wacht de supermarktketen de resultaten af van het testproject.