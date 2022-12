De Raad van State heeft de beroepen verworpen van sportverenigingen, milieuverenigingen en de stad Nieuwpoort tegen de zeeboerderij die de Halse retailer Colruyt aan het bouwen is voor de kust van Nieuwpoort.

In maart kreeg Colruyt nog groen licht om verder te bouwen aan de zeeboerderij na een procedure in kort geding. In 2023 zou de zeeboerderij de eerste Belgische mosselen moeten voortbrengen.

Zeeboerderij Westdiep

De stad Nieuwpoort verzet zich al jaren hevig tegen de Zeeboerderij Westdiep. Net als de plaatselijke vissers en drie zeilclubs stapte Nieuwpoort dan ook naar de Raad van State, waar ze onder andere de omgevingsvergunning aanvochten.

Toen Colruyt eind januari 2022 ondanks die procedure al begon te bouwen, trok de stad naar de kortgedingrechter. Die besliste dat de werken voortgezet mochten worden. Donderdag heeft de Raad van State dus ook de annulatieberoepen verworpen.

De burgemeester van Nieuwpoort noemde de locatie van de zeeboerderij twee kilometer voor de havengeul een drama voor de visserij en het toerisme in zijn stad. De vissers riskeren inkomsten te verliezen, terwijl de zeeboerderij gevaarlijk kan zijn voor zeilers. 'Nieuwpoort is al eeuwen een havenstad. De vissers en de jachthaven zijn onze kroonjuwelen, die niet verloren mogen gaan', luidde het.

Hiermee zijn alle gerechtelijke procedures tegen het project zeeboerderij afgerond. Colruyt

Colruyt reageert donderdag zeer tevreden op de uitspraak. 'De Raad van State is nagegaan of alle wettelijke procedures zijn gevolgd bij het toekennen van de vergunningen voor projectzone C. Zij oordelen dat alles correct is verlopen. (...) Hiermee zijn alle gerechtelijke procedures tegen het project zeeboerderij afgerond. We kunnen nu met een gerust hart verder investeren in ons innovatieve project', klinkt het.

Colruyt heeft de voorbije maanden de werken aan de zeeboerderij voortgezet. In januari werd werk gemaakt van de veiligheid met de installatie van boeien en een monitoringssysteem. 'We hebben voor de eerste fase van de bouw 1 km², of zo'n kwart van zone C, afgebakend. In april zijn we gestart met de installatie van de basisconstructie, de schroefankers en de eerste mossellijnen. In totaal willen we in deze eerste fase van de zeeboerderij 50 mossellijnen installeren.'

Eerste mosseloogst in 2023

Colruyt mikt op de zomer van 2023 om 'een eerste bescheiden mosseloogst' aan zijn klanten te kunnen aanbieden. De Halse retailer benadrukt overtuigd te blijven van 'het potentieel van de Noordzee en van de belangrijke economische en maatschappelijke meerwaarde van aquacultuurprojecten'.

'We geloven dat mariene eiwitbronnen, zoals mosselen en zeewier, een antwoord kunnen bieden op de stijgende vraag naar evenwichtige en duurzame eiwitbronnen. Bovendien kan een zeeboerderij dienen als schuilplaats voor vissen en ander zeeleven. Op die manier bevorderen we de biodiversiteit in de Belgische Noordzee.'

Het kweken van inheemse soorten, zoals blauwe mosselen, platte oesters en zeewier, kan volgens Colruyt in harmonie bestaan naast andere activiteiten op zee, zoals visserij en pleziervaart. 'We blijven dan ook openstaan voor dialoog met alle betrokken partijen', klinkt het.

In maart kreeg Colruyt nog groen licht om verder te bouwen aan de zeeboerderij na een procedure in kort geding. In 2023 zou de zeeboerderij de eerste Belgische mosselen moeten voortbrengen.De stad Nieuwpoort verzet zich al jaren hevig tegen de Zeeboerderij Westdiep. Net als de plaatselijke vissers en drie zeilclubs stapte Nieuwpoort dan ook naar de Raad van State, waar ze onder andere de omgevingsvergunning aanvochten. Toen Colruyt eind januari 2022 ondanks die procedure al begon te bouwen, trok de stad naar de kortgedingrechter. Die besliste dat de werken voortgezet mochten worden. Donderdag heeft de Raad van State dus ook de annulatieberoepen verworpen. De burgemeester van Nieuwpoort noemde de locatie van de zeeboerderij twee kilometer voor de havengeul een drama voor de visserij en het toerisme in zijn stad. De vissers riskeren inkomsten te verliezen, terwijl de zeeboerderij gevaarlijk kan zijn voor zeilers. 'Nieuwpoort is al eeuwen een havenstad. De vissers en de jachthaven zijn onze kroonjuwelen, die niet verloren mogen gaan', luidde het. Colruyt reageert donderdag zeer tevreden op de uitspraak. 'De Raad van State is nagegaan of alle wettelijke procedures zijn gevolgd bij het toekennen van de vergunningen voor projectzone C. Zij oordelen dat alles correct is verlopen. (...) Hiermee zijn alle gerechtelijke procedures tegen het project zeeboerderij afgerond. We kunnen nu met een gerust hart verder investeren in ons innovatieve project', klinkt het. Colruyt heeft de voorbije maanden de werken aan de zeeboerderij voortgezet. In januari werd werk gemaakt van de veiligheid met de installatie van boeien en een monitoringssysteem. 'We hebben voor de eerste fase van de bouw 1 km², of zo'n kwart van zone C, afgebakend. In april zijn we gestart met de installatie van de basisconstructie, de schroefankers en de eerste mossellijnen. In totaal willen we in deze eerste fase van de zeeboerderij 50 mossellijnen installeren.'Colruyt mikt op de zomer van 2023 om 'een eerste bescheiden mosseloogst' aan zijn klanten te kunnen aanbieden. De Halse retailer benadrukt overtuigd te blijven van 'het potentieel van de Noordzee en van de belangrijke economische en maatschappelijke meerwaarde van aquacultuurprojecten'. 'We geloven dat mariene eiwitbronnen, zoals mosselen en zeewier, een antwoord kunnen bieden op de stijgende vraag naar evenwichtige en duurzame eiwitbronnen. Bovendien kan een zeeboerderij dienen als schuilplaats voor vissen en ander zeeleven. Op die manier bevorderen we de biodiversiteit in de Belgische Noordzee.'Het kweken van inheemse soorten, zoals blauwe mosselen, platte oesters en zeewier, kan volgens Colruyt in harmonie bestaan naast andere activiteiten op zee, zoals visserij en pleziervaart. 'We blijven dan ook openstaan voor dialoog met alle betrokken partijen', klinkt het.