Colruyt Group heeft een belang van 41,36 procent genomen in Smartmat nv, een Belgisch bedrijf in de sector van maaltijdboxen (Foodbag en 15gram). Zo maakte de retailketen vrijdag voor beurs bekend. De transactie kost Colruyt tussen de 26 en 28 miljoen euro cash. Colruyt wil met de overname 'zijn klantgericht aanbod in de Belgische online voedingsmarkt verder uitbreiden', klinkt het.

De rest van de aandelen zit bij de oprichters van Smartmat en bij Korys (41,36 procent), de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt die al sinds 2016 een belang had in het e-commercebedrijf.

Smartmat is een Belgische speler, gespecialiseerd in de samenstelling en levering van maaltijdboxen onder de merknamen Foodbag en 15gram. Daarnaast lanceerde Smartmat vorige maand het concept Rayon: een online supermarkt met thuislevering in heel België.

Colruyt Group en Smartmat werken sinds 2019 al samen: de 'One Meal Box' van Foodbag is te koop bij de OKay-filialen en in een aantal Collect&Go-afhaalpunten.

Thuisleveringen

Voor Colruyt Group betekent de overname een 'nieuwe belangrijke stap om verder te groeien in het aanbieden van gemakkelijkheidsoplossingen aan de klanten. Het laat ons toe om ons productaanbod verder te vervolledigen en te groeien in thuisleveringen', klinkt het. Colruyt deed de voorbije jaren al verschillende proefprojecten met thuisleveringen, onder meer via een netwerk van burenbezorgers in Halle, Gent en Brugge.

Smartmat vindt de intrede van Colruyt in zijn kapitaal 'een logische stap', met de 'verankering van het partnership', klinkt het vrijdag. De bedoeling is om in de toekomst 'de complementariteit met bestaande producten en diensten verder te onderzoeken en uit te diepen'. Beide bedrijven willen expertise uitwisselen op het gebied van logistiek en distributie om de (kosten)efficiëntie van de onlinedienstverlening te verbeteren.

Het managementteam van Smartmat blijft aan boord.

Colruyt verwacht dat de overname van Smartmat nog geen materiële impact zal hebben op het nettoresultaat van het huidige boekjaar (dat eind maart afloopt, red.) en dat van volgend jaar.

