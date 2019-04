Colruyt geeft uitleg bij de omvang van de terugroepactie van rundvlees en rundvleesbereidingen die zaterdag werd bekendgemaakt.

Zaterdag riep Colruyt gebakken rosbief, vers rundvlees en bereidingen op basis van gemalen rundvlees terug wegens de mogelijke aanwezigheid van de bacterie E. coli STEC.

Zondag voegt Colruyt daar aan toe dat de betrokken leverancier minder dan 10 procent van het totale rundvlees aan Colruyt levert. Het overgrote deel van het rundvlees van de supermarktketen is niet betrokken. Daarnaast wijst Colruyt erop dat er twee soorten terugroepingen zijn: nationale terugroeping van 1 artikel: gebakken rosbief in alle Colruyt-filialen in België en Luxemburg. Dat wil zeggen dat in alle Colruyt-filialen voor die referentie (art. 10157) een terugroeping werd georganiseerd.

'Alle andere referenties die in de berichtgeving van zaterdag vermeld stonden (De terugroeping van vers rundvlees en bereidingen op basis van gemalen rundvlees) zijn van toepassing voor 95 beenhouwerijen in België (dus niet voor alle 240 beenhouwerijen). Op onze website zullen de klanten de lijst van de betrokken winkels kunnen terugvinden', luidt het in de mededeling van Colruyt.

'Belangrijk is dat de besmetting in een klein deel van de levering van onze leverancier is ontdekt. Om geen risico's te nemen, contaminatie uit te sluiten, hebben we beslist om alle stukken vlees die op hetzelfde moment zijn versneden, terug te roepen. Dit verklaart de grote omvang van deze terugroepactie."Omdat er onduidelijkheid is bij onze klanten over de omvang van de recall van rundvlees en rundvleesbereidingen, willen we het bericht daarover van gisteren nuanceren en eventuele ongerustheid wegnemen'', luidt het.