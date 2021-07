Cofinimmo stapt in het Britse zorgvastgoed met de aankoop van drie woonzorgcentra in het oosten en zuidoosten van Engeland, voor 57 miljoen pond (66,5 miljoen euro). De drie woonzorgcentra tellen in totaal ongeveer 200 bedden.

'Met onze toetreding tot het Britse zorgvastgoed zetten wij een belangrijke stap in de uitvoering van onze bedrijfsstrategie: het opbouwen en consolideren van onze leiderspositie in het Europese zorgvastgoed', zegt CEO Jean-Pierre Hanin. Cofinimmo is nu al in negen landen actief en deed dit jaar al zijn intrede in drie nieuwe landen.

Voor elk van de drie sites werd een triple netto huurovereenkomst afgesloten - waarbij de verzekeringen, belastingen en het onderhoud ten laste zijn van de huurder - voor een vaste looptijd van 35 jaar. De huurgelden zullen jaarlijks geïndexeerd worden volgens de Britse index van de kleinhandelsprijzen en het brutohuurrendement zal in lijn zijn met de huidige marktvoorwaarden, klinkt het nog.

'Met onze toetreding tot het Britse zorgvastgoed zetten wij een belangrijke stap in de uitvoering van onze bedrijfsstrategie: het opbouwen en consolideren van onze leiderspositie in het Europese zorgvastgoed', zegt CEO Jean-Pierre Hanin. Cofinimmo is nu al in negen landen actief en deed dit jaar al zijn intrede in drie nieuwe landen. Voor elk van de drie sites werd een triple netto huurovereenkomst afgesloten - waarbij de verzekeringen, belastingen en het onderhoud ten laste zijn van de huurder - voor een vaste looptijd van 35 jaar. De huurgelden zullen jaarlijks geïndexeerd worden volgens de Britse index van de kleinhandelsprijzen en het brutohuurrendement zal in lijn zijn met de huidige marktvoorwaarden, klinkt het nog.