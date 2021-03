Cofinimmo tankt vers geld bij. De vastgoedbevak lanceert een kapitaaloperatie om zowat 180 miljoen euro op te halen, zo kondigt ze woensdag aan.

Met het extra geld wil Cofinimmo naar eigen zeggen de groei in Europees zorgvastgoed versnellen, door gedane investeringen te herfinancieren en nieuwe investeringen 'in de vorm van overnames of van ontwikkelingsprojecten' te financieren.

De kapitaalverhoging gebeurt bij institutionele beleggers, via zogenoemde 'accelerated bookbuilding'.

De handel in het aandeel Cofinimmo op de Brusselse beurs was eerder op de dag geschorst. De handel zal pas hervatten nadat het resultaat van de kapitaaloperatie bekend is. Dat zou uiterlijk donderdag voor opening van de beurs moeten zijn.

Het aandeel Cofinimmo maakt deel uit van de Bel20, de index van twintig steraandelen van de beurs van Brussel.

Met het extra geld wil Cofinimmo naar eigen zeggen de groei in Europees zorgvastgoed versnellen, door gedane investeringen te herfinancieren en nieuwe investeringen 'in de vorm van overnames of van ontwikkelingsprojecten' te financieren. De kapitaalverhoging gebeurt bij institutionele beleggers, via zogenoemde 'accelerated bookbuilding'. De handel in het aandeel Cofinimmo op de Brusselse beurs was eerder op de dag geschorst. De handel zal pas hervatten nadat het resultaat van de kapitaaloperatie bekend is. Dat zou uiterlijk donderdag voor opening van de beurs moeten zijn. Het aandeel Cofinimmo maakt deel uit van de Bel20, de index van twintig steraandelen van de beurs van Brussel.