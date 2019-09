CNH International splitst in tweeën

Wolfgang Riepl redacteur bij Trends

Het industriële concern CNH International, met in België twee fabrieken en 3300 werknemers, splitst zichzelf in tweeën. De landbouwtak en de vrachtwagens- en bussenafdeling gaan een eigen leven leiden. De impact daarvan in België is nog onbekend, maar het bedrijf wil ruim een vijfde van zijn bedrijventerreinen wegsnijden.

© Belga Image

In de beursgebouwen van Wall Street maakte het industriële concern CNH International op 3 september, tijdens een samenkomst voor investeerders, zijn nieuwe strategie voor de volgende vijf jaar bekend. Sinds september vorig jaar heeft het bedrijf, waar de Italiaanse familie Agnelli net als bij Fiat Chrysler Group de referentieaandeelhouder is, een nieuwe Duitse CEO.

...

