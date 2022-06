De Christelijke Mutualiteiten (CM) investeert in Track Abilities. De Limburgse start-up ontwikkelde een platform om absenteïsme te vermijden en biedt langdurig zieken coachingtrajecten om hun terugkeer naar werk te ondersteunen.

Een coachingtraject van Track Abilities start al na enkele weken afwezigheid. Het platform gebruikt daarvoor een laagdrempelig en gedigitaliseerd systeem van coaching. Een werknemer krijgt daarin individuele begeleiding van een zelfgekozen track coach.Track Abilities is vorig jaar opgericht door Rik Loenders, Niels Goyens en Ruben Degraeve. "De instap van CM is niet alleen een kwestie van centen", zegt Ruben Degraeve. "Het is een bevestiging voor onze aanpak van re-integratie en preventie."Het is opvallend dat CM investeert in zo'n start-up, maar het is niet de eerste keer. Eerder stapte het ziekenfonds ook al in BloomUp, een platform dat het vinden van een therapeut moet vergemakkelijken. Volgens Steven Hermans, directeur business development en maatschappelijke innovatie bij CM, is de investering in Track Abilities bovendien complementair aan de terug-naar-werk-coaches die de CM heeft aangeworven. "Langdurige arbeidsongeschiktheid is een gigantisch probleem", zegt hij. "Bijna een half miljoen mensen zit in de invaliditeit. Wij denken niet dat er één juiste oplossing is, maar wel dat diverse goede initiatieven kunnen bijdragen tot werkhervatting. Wij vinden zowel de terug-naar-werk-coaches als Track Abilities een valabele oplossing."De begeleiding van Track Abilities start al vanaf vier weken na het uitvallen van een werknemer. In die zin staat het ook naast de verplichte re-integratietrajecten die veel later beginnen. Bovendien zijn dat geen formele administratieve stappen die je bij de externe arts en preventiediensten moet doorlopen, maar gaat het om een vrijwillige optie voor werknemers. De werknemer blijft op die manier meester over zijn eigen informele reïntegratietraject. "We geloven in vroege interventie", zegt Ruben Degraeve. "Het is belangrijk om de dialoog snel op gang te brengen. Dat geeft mensen perspectief."Track Abilities gelooft dat in de krappe arbeidsmarkt van tegenwoordig die aanpak kan werken. Uiteindelijk staan er nergens hordes kandidaten klaar om zieke mensen te vervangen. Uit onderzoek blijkt dat werknemers die voor zo'n aanpak kiezen 15 procent sneller weer aan het werk gaan, en 12 procent minder kans hebben om te hervallen.De instap betekent niet dat enkel leden van CM toegang zullen hebben tot de diensten van Track Abilities. Het is de bedoeling dat de hele Vlaamse markt wordt benaderd. Degraeve: "We richten ons op werkgevers. Die kunnen zowel gericht pakketten afnemen voor arbeidsongeschikte werknemers, als betalen voor de garantie dat al hun werknemers die in de toekomst uitvallen kunnen rekenen op individuele begeleiding."De gegevens van het vrijwillige traject blijven wel volledig gescheiden van de formele re-integratietrajecten. "We zetten daar een Chinese muur rond", zegt Hermans. "Hier gaat het om werkgevers die het belangrijk vinden om individuele begeleiding aan te bieden aan werknemers. En dat is fundamenteel iets anders dan de formele re-integratietrajecten. Daarin focussen we als ziekenfonds op de relatie tussen de burger en zijn uitkering. Daar komt geen werkgever aan te pas."Voor CM is de investering voorts een manier om zich meer te profileren als gezondheidsfonds. Zo formuleert het ziekenfonds zijn missie al een tijdje als het toegankelijk maken van gezondheid voor iedereen. "We zoeken constant naar wat daaraan kan bijdragen", zegt Hermans. "Onze klassieke activiteiten als ziekenfonds, volstaan niet om de missie te realiseren. Dus investeren we ook in sociaal ondernemerschap. Eigenlijk deden we dat vroeger ook al met het oprichten van thuiszorgwinkels, hoorcentra of ziekenhuizen. Nu gaan we eerder op zoek naar sociale ondernemingen om in te investeren."De investering gebeurt niet met geld van de verplichte ziekteverzekering, benadrukt Hermans. Op termijn kunnen er wel inkomsten aan vasthangen. Al is dat vooralsnog niet aan de orde. "Investeren in zulke jonge bedrijven houdt ook altijd een risico in", zegt hij. "We geloven oprecht in dit verhaal en als het goed gaat, komt er een moment dat wij misschien via een exit onze investering terugverdienen."