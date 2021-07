Clear Channel mag de komende tien jaar de advertentieruimte in de Belgische treinstations beheren. Het Amerikaanse reclamebedrijf haalde de aanbesteding van de NMBS binnen, zo meldt het in een persbericht.

Het NMBS-contract is erg belangrijk, want wekelijks passeren meer dan 8 miljoen mensen in de stations. Clear Channel spreekt over 'het grootste voetgangerspubliek van België'. De NMBS verduidelijkt dat het om meer dan 4.000 reclamepanelen gaat.

Clear Channel wil na de start van het contract op 1 januari onder meer het aantal digitale panelen in de stations opvoeren van 200 naar 800. Ook zegt het bedrijf 'technologische innovaties' uit te werken, zoals groene zithoeken. Ook de reizigerscommunicatie zou erdoor verbeteren.

Over de reclamepanelen in de stations werd vier jaar geleden nog een hevige juridische strijd gevoerd tussen reclamereuzen JC Decaux en Clear Channel. Die laatste zat samen met de spoorwegmaatschappij in Publifer, dat de panelen in beheer had. De rechter oordeelde na protest van JC Deceaux dat de toewijzing van de concessie aan Publifer onrechtmatig was gebeurd.

Uiteindelijk vond de NMBS een oplossing door Clear Channel uit te kopen uit Publifer. Zo kon de spoorwegmaatschappij vermijden dat ze haar reclamepanelen allemaal moest weghalen. Drie jaar later wordt de reclameactiviteit toch opnieuw uitbesteed aan het Amerikaanse bedrijf. Clear Channel neemt daarbij het personeel van Publifer over, zegt de NMBS.

