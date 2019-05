De gedupeerde Arco-coöperanten leggen hun laatste hoop op een vergoeding in de handen van Nederlands bekendste claimexpert: Ab Flipse. Al tien jaar strijdt hij in Nederland tegen verzekeraars die hun klanten woekerpolissen verkochten.

"De strijd moet nog beginnen", zei advocaat Geert Lenssens op de persconferentie waarop hij aankondigde dat twee belangengroeperingen van gedupeerde Arco-coöperanten de krachten bundelen en in zee gaan met de Nederlander Ab Flipse. Samen richten ze een nieuwe Belgische vzw en een Nederlandse stichting op onder de naam ArcoClaim. De bedoeling is in eerste instantie voort te bouwen op de gerechtelijke procedure die Lenssens namens 5300 Arco-coöperanten heeft ingespannen tegen Arcopar, Belfius Bank en de Belgische staat.

...