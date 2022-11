Tegen eind dit jaar wil CitySafes 10.000 klanten in ons land hebben. De onderneming opent in een recordtempo kluizenzalen en vult zo het gat dat de banken laten. "Voor ons zijn bankkluizen de kernactiviteit, voor de meeste banken hoe langer hoe minder", zegt Jaap Zeeuw van der Laan van CitySafes International.

CitySafes werd opgericht door enkele privé-investeerders die aan de basis lagen van De Nederlandse Kluis, de grootste onafhankelijke aanbieder van kluizen in Nederland. "In Nederland zijn we tien jaar geleden gestart", vertelt Jaap Zeeuw van der Laan. "De banken begonnen, als gevolg van de digitalisering, op grote schaal kantoren te sluiten of her in te richten. Ruimtes met bankkluizen, die het moeten hebben van veiligheid en discretie, pasten niet langer in die nieuwe kantoorfilosofie van openheid en gastvrijheid." Maar de banken wilden hun klanten wel een alternatief kunnen bieden. Dat alternatief werd De Nederlandse Kluis. "Rabobank was de eerste die stopte met de verhuur van bankkluizen en zijn klanten doorverwees naar ons", zegt Zeeuw van der Laan. "Later volgden ING en ABN AMRO. Vandaag biedt geen enkele bank in Nederland die dienstverlening nog aan." Met zijn veertig vestigingen en 75.000 klanten heeft De Nederlandse Kluis die leemte ingevuld. De kluizenzalen zijn zwaar beveiligd en bevinden zich doorgaans in voormalige bankkantoren. Om dat succes in het buitenland te kopiëren werd CitySafes opgericht. België stond als eerste land op het verlanglijstje. Zeeuw Van der Laan: "We zinden twee jaar geleden al op expansie richting België, maar de covidpandemie heeft dat wat vertraagd. Anderzijds versnelde covid de doorbraak van het digitale bankieren, waardoor banken ook in België sneller hebben ingegrepen in hun netwerk. Vandaag kunnen ze niet om de vraag heen: hoe strategisch belangrijk is de verhuur van bankkluizen nog? De meeste zijn het erover eens dat dat niet langer een kernactiviteit is. Maar ze stappen er niet uit als er geen goede oplossing is voor hun klanten." Daarom positioneert CitySafes zich als een partner van de banksector. De onderneming sloot in België al een samenwerkingsovereenkomst met ING - mee ingegeven door de goede samenwerking in Nederland. ING wil tegen eind volgend jaar de verhuur van bankkluizen stopzetten en zijn klanten doorverwijzen naar CitySafes. Zeeuw van der Laan hoopt ook met andere Belgische banken zo'n partnerschap te kunnen opzetten. "Precies daarom bouwen we nu in een heel snel tempo aan een landelijk netwerk van kluizenzalen", zegt Joost Dejaeger, de CEO van CitySafes België. Het bedrijf ging in april van start in Antwerpen en heeft ook al vestigingen in Brussel, Gent, Charleroi, Brugge, Hasselt, Turnhout en Kortrijk. Daar komen dit jaar nog Ukkel, Luik en Waver bij. Daarna volgen La Louvière en Mechelen. "We mikken op twintig vestigingen tegen eind volgend jaar", aldus Dejaeger. "De meeste klanten zullen dan een kluis ter beschikking hebben op 20 minuten rijden. Daarna gaan we eventuele lacunes opvullen. We zijn flexibel en kunnen onze plannen snel aanpassen. Zo was een kantoor in Ukkel aanvankelijk niet voorzien, maar we merkten dat daar een interessant publiek zit dat je niet bereikt met een kantoor in het centrum van Brussel." Het centrumkantoor van CitySafes in Brussel ligt in de schaduw van de Sint-Goedelekathedraal, vlak bij het Centraal Station. Het was vroeger een KBC/CBC-agentschap. Ofschoon de vestiging pas vijf maanden open is en er nog kleine aanpassingswerken bezig zijn, staat de teller er al op 1.000 klanten. In Antwerpen is dat cijfer binnen handbereik. "Dat is ongeveer het break-evenpunt voor een gemiddelde vestiging", verklapt Zeeuw van der Laan. "Locatie, beveiliging, state-of-the-art-IT, duidelijke procedures, medewerkers die gescreend zijn, vertrouwen en klantvriendelijkheid. Dat zijn heel belangrijke aspecten, maar die kosten best wat. Je hebt een bepaalde schaal nodig. Daarom mikken we tegen eind dit jaar op 10.000 klanten in België." De bankkluizen worden gebruikt om waardevolle voorwerpen op te slaan, zoals sieraden, valuta en documenten. Maar Zeeuw van der Laan maakt een onderscheid tussen financiële en emotionele waarde: "In Nederland valt ongeveer een derde van ons cliënteel in de categorie vermogend. Maar we hebben ook veel klanten die zaken van emotionele waarde bewaren, zoals erfstukken, foto's en verzamelingen, en dat kan iedereen zijn. Er is ook een belangrijke groep die een centrale plaats zoekt om notariële aktes, diploma's of allerlei administratieve documenten bij te houden." Voor beveiliging, risicobeheer en procedures hanteert CitySafes de strengste normen. Elke klant en elk bezoek wordt geregistreerd via de identiteitskaart. Anoniem klant worden kan niet en er worden geen contante betalingen aanvaard. "We doen er alles aan om dubieuze klanten buiten te houden", zegt Zeeuw van der Laan. "Elke actie wordt geregistreerd. We screenen ook het klantgedrag en het bezoekprofiel. Als we afwijkingen vaststellen, grijpen we in. Ik ken ze niet, maar er zijn allicht andere plekken waar je gemakkelijker anoniem zaken kunt verstoppen dan bij ons." Enkele jaren geleden beleefde de verkoop van thuiskluizen in ons land een flinke opstoot, maar dat noemt Zeeuw van der Laan "een ander product". "Thuis loop je het risico van een brand, diefstal of een inbraak, waarbij safes soms ongeopend worden meegenomen. Wij bieden een veel betere beveiliging dan je thuis kunt realiseren. Daarom zijn vakantieperiodes heel drukke momenten bij CitySafes. Mensen komen hun spullen in een veilige omgeving opbergen als ze van huis zijn." Wat met de digitalisering, waardoor mensen belangrijke documenten of waardepapieren digitaal kunnen opslaan en bijhouden in een e-kluis? Wordt die ontwikkeling op lange termijn geen bedreiging voor het businessmodel van CitySafes? "Tastbare waarde zal altijd bestaan", maakt Jaap Zeeuw van der Laan zich sterk. "Mensen zullen altijd gehecht zijn aan bepaalde spullen, die ze absoluut niet willen verliezen. Niet alles valt te digitaliseren." Op termijn wil CitySafes uitgroeien tot de grootste Europese aanbieder van bankkluizen. Na België startte het bedrijf ook al activiteiten in Denemarken en Duitsland. In beide landen lopen gesprekken met banken om een win-winsituatie te creëren. Dat gebeurt steeds volgens hetzelfde stramien: de bank kan een niet-kernactiviteit stopzetten, ze kan de klant een oplossing aanwijzen en sommige bankkantoren worden overgenomen door CitySafes met het oog op een herbestemming. "Omdat we in Nederland al een hele tijd winst maken, kunnen we de internationale expansie grotendeels met eigen middelen financieren", zegt Zeeuw van der Laan. "In België hebben we daarnaast een beroep gedaan op een bankkrediet waarvoor Gigarant (PMV) een waarborg verleende. De bedoeling is ook in België heel snel break-even te draaien. Dat zou mogelijk moeten zijn tegen eind volgend jaar."