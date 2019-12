Het Amerikaanse techbedrijf Cisco Systems lanceert zijn nieuwe strategie. Die zal volgens de top van het bedrijf de toekomst van het internet bepalen. Het bedrijf investeert daarvoor zwaar in chips, glasvezel en software.

Het Amerikaanse Cisco Systems lanceerde gisteren in San Francisco zijn nieuwe internetstrategie. Cisco is van oudsher een hardwarebedrijf dat zich specialiseert in internetinfrastructuur. Het internet en de daaraan verbonden netwerktoepassingen staan aan de vooravond van enorme vernieuwingen, zoals kwantumcomputers, virtuele realiteit, het internet der dingen en 5G. Daarom schakelt Cisco een versnelling hoger om in de noodzakelijke infrastructuur te voorzien die nodig is om al die toepassingen naar behoren te laten functioneren.

Onverzadigbare vraag

"Zelfrijdende wagens, droneleveringen, lange-afstandschirurgie... Het zit er allemaal aan te komen", zegt Chuck Robbins, de CEO van Cisco. "Voor al die dingen zijn het internet en netwerken cruciaal. We moeten ervoor zorgen dat die voldoende capaciteit hebben en snel en goedkoop genoeg zijn. In 2022 alleen al zal het bandbreedtegebruik en internetverkeer even groot zijn als die van de afgelopen dertig jaar samen."

Cisco's nieuwe strategie, die het 'de toekomst van het internet' heeft gedoopt, bestaat uit drie pijlers: chips, glasvezel en software. Daarmee wil het bedrijf zijn klanten voldoende flexibiliteit bieden om grootschalige netwerken te bouwen die nodig zijn voor toekomstige software-, internet- en clouddiensten op te laten lopen.

Tijdens de presentatie van zijn nieuwe strategie trommelde Cisco ontwikkelaars en ingenieurs op van hun belangrijkste klanten, zoals Disney, Facebook, AT&T en Comcast. Zij getuigden over de onverzadigbare vraag van hun klanten naar internetbandbreedte en -capaciteit. De Cisco-infrastructuur stelt hen in staat aan die vraag tegemoet te komen en hun internet- en netwerktoepassingen verder te ontwikkelen. "Voor ons is het cruciaal om bijvoorbeeld opnames naar de cloud te sturen om ze daar te monteren, maar net zo goed om onze streaminginhoud van onze servers tot op het scherm van onze klanten te krijgen", schetste de afgevaardigde van Disney. "Op welke onlineknop of -tab ze ook drukken, mensen denken zelden aan wat daarna op de achtergrond gebeurt. Totdat er opeens niets gebeurt", valt Cisco-CEO Chuck Robbins hem bij.

Capaciteitsproblemen

Robbins verwacht evenwel dat het internet op capaciteitsproblemen zal botsen met de komst van nieuwe toepassingen en technologieën zoals artificiële intelligentie, 3D-printen en kwantumcomputers. Een belangrijke kanttekening is dat het bedrijf verwacht dat 70 tot 80 procent van al die capaciteit op zal gaan aan onlinevideostreaming. Met de drie pijlers van de nieuwe strategie wil Robbins echter het internet van een nieuwe motor voorzien waarop die opkomende applicaties probleemloos kunnen verlopen.

Zo komt het techbedrijf met een nieuwe superchip en een nieuwe reeks van krachtige routers. Die twee samen vormen de eerste pijler. Een volgende stap is hoe die hardware-elementen met elkaar in een netwerk te verbinden. Daarvoor komt Cisco met nieuwe optische vezeltechnologie die de netwerkelementen met elkaar verbindt. Als laatste pijler komt de techgigant met nieuwe en vereenvoudigde software die zijn klanten moet toelaten die chips en vezels als een geheel te besturen en te beheren.

Daarmee hoopt het techbedrijf de marktleider te blijven in internetinfrastructuur en netwerkhardware. Hoewel er tijdens de presentatie met geen woord over werd gerept, is de hete adem van de Chinese concurrenten zoals Huawei de voornaamste reden voor het Amerikaans bedrijf om voluit voor deze nieuwe strategie te gaan.