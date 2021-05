De Belgische investeringsmaatschappij CIM Capital is de nieuwe eigenaar van reisorganisator Neckermann. Dat heeft de handelsrechtbank van Nijvel dinsdag beslist. CIM Capital neemt 41 Neckermann-winkels over en gaat met een 120-tal personeelsleden opnieuw reizen verkopen vanaf 7 juni.

CIM Capital was samen met een andere kandidaat, investeringsmaatschappij Futura, geïnteresseerd om met het financieel noodlijdende bedrijf een doorstart te maken. De speler neemt uiteindelijk een 19-tal personeelsleden minder over zo werd dinsdag duidelijk, maar het zakelijk dossier krijgt wel de steun van de handelsrechtbank. Die heeft dinsdag na maanden van gerechtelijke procedures de zaak beklonken. Gert De Caluwé, ex-CEO van Thomas Cook België en de Sunweb Group, wordt CEO van het nieuwe Neckermann.

In een mededeling bevestigt het nieuwe management dat klanten alle vouchers en vakantiebonnen ook in de toekomst kunnen gebruiken. Die zullen gelden voor het gekende aanbod van vliegvakanties in de Middellandse Zee, autovakanties met hotels of vakantiewoningen en citytrips. De organisatie kondigt geen veranderingen aan in haar partnerschap met bedrijven als Corendon, Sunweb, Pegase, Misterfly, Interhome en campings.com.

Financiële gezondheid

Wel zal het aantal winkels worden afgebouwd. Zo worden de winkels in Oudenaarde, Dendermonde, Ninove, Eeklo, Kraainem, Hornu en Gilly niet overgenomen. Ook moeten een 19-tal medewerkers het bedrijf verlaten. Dat is nodig om de kostenstructuur te optimaliseren en de financiële gezondheid van het bedrijf te garanderen, klinkt het bij de directie. De vakbonden gaven de voorbije weken - toen het dossier ook aan de arbeidsrechtbank werd voorgelegd - al te kennen die herstructurering te steunen.

CIM Capital, dat over een kapitaal van zowat 50 miljoen euro beschikt, spitst zich toe op bedrijven die door de coronacrisis zijn geraakt. Eerder deden ze ook al een kapitaalinjectie bij naai- en modeketen Veritas. Bij Neckermann zijn een aantal investeringen nodig in de digitale boekingssystemen en opleidingen bij het personeel.

Neckermann, een toeristisch merk dat al sinds 1979 bestaat, en is een van de grootste reisorganisaties van België. Maar het faillissement van de Britse moederholding Thomas Cook betekende voor het bedrijf financieel turbulente tijden. De Spaanse reisorganisatie Wamos Group nam 62 van de 91 reiswinkels over maar kon door de coronacrisis haar financiële verplichtingen niet nakomen, wat een schuldherschikking noodzakelijk maakte.

CIM Capital was samen met een andere kandidaat, investeringsmaatschappij Futura, geïnteresseerd om met het financieel noodlijdende bedrijf een doorstart te maken. De speler neemt uiteindelijk een 19-tal personeelsleden minder over zo werd dinsdag duidelijk, maar het zakelijk dossier krijgt wel de steun van de handelsrechtbank. Die heeft dinsdag na maanden van gerechtelijke procedures de zaak beklonken. Gert De Caluwé, ex-CEO van Thomas Cook België en de Sunweb Group, wordt CEO van het nieuwe Neckermann. In een mededeling bevestigt het nieuwe management dat klanten alle vouchers en vakantiebonnen ook in de toekomst kunnen gebruiken. Die zullen gelden voor het gekende aanbod van vliegvakanties in de Middellandse Zee, autovakanties met hotels of vakantiewoningen en citytrips. De organisatie kondigt geen veranderingen aan in haar partnerschap met bedrijven als Corendon, Sunweb, Pegase, Misterfly, Interhome en campings.com. Wel zal het aantal winkels worden afgebouwd. Zo worden de winkels in Oudenaarde, Dendermonde, Ninove, Eeklo, Kraainem, Hornu en Gilly niet overgenomen. Ook moeten een 19-tal medewerkers het bedrijf verlaten. Dat is nodig om de kostenstructuur te optimaliseren en de financiële gezondheid van het bedrijf te garanderen, klinkt het bij de directie. De vakbonden gaven de voorbije weken - toen het dossier ook aan de arbeidsrechtbank werd voorgelegd - al te kennen die herstructurering te steunen. CIM Capital, dat over een kapitaal van zowat 50 miljoen euro beschikt, spitst zich toe op bedrijven die door de coronacrisis zijn geraakt. Eerder deden ze ook al een kapitaalinjectie bij naai- en modeketen Veritas. Bij Neckermann zijn een aantal investeringen nodig in de digitale boekingssystemen en opleidingen bij het personeel. Neckermann, een toeristisch merk dat al sinds 1979 bestaat, en is een van de grootste reisorganisaties van België. Maar het faillissement van de Britse moederholding Thomas Cook betekende voor het bedrijf financieel turbulente tijden. De Spaanse reisorganisatie Wamos Group nam 62 van de 91 reiswinkels over maar kon door de coronacrisis haar financiële verplichtingen niet nakomen, wat een schuldherschikking noodzakelijk maakte.