Christophe Hamal, die sinds mei lid was van het directiecomité, volgt Henk Janssen op als CEO van Baloise in België. Hamal is pas 44 jaar oud en komt niet uit de verzekeringsbranche. Baloise is de vijfde grootste Belgische verzekeraar.

De Nederlander Henk Janssen werkte 18 jaar voor Baloise, waarvan de laatste zes jaar als CEO van Baloise Belgium. Onder zijn bewind nam Baloise sectorgenoot Fidea over, alsook de portefeuille niet-leven van Athora. Mede daardoor werd Baloise de vierde grootste verzekeraar in schadeverzekeringen in ons land. In leven en niet-leven samen is Baloise de nummer vijf.

Janssen gaat eind januari 2023 met pensioen, maar wordt als CEO met onmiddellijke ingang opgevolgd door de 44-jarige Christophe Hamal. Die was pas sinds mei lid van het directiecomité van Baloise Belgium. Daarvoor ontwikkelde de carrière van Hamal zich buiten de verzekeringssector. Hij was van 2017 tot mei 2022 CEO van Buy Way, een verstrekker van consumentenkrediet en financiering via winkelketens. Daarvoor was hij lange tijd actief als consultant bij Boston Consulting Group.

Gert de Winter, de Belgische CEO van de Zwitserse Baloise Group, noemt Hamal in een persbericht 'een inspirerende persoonlijkheid': 'Hij brengt alle instrumenten en ervaring mee om onze strategie verder te zetten en om de uitdagingen, zoals onder meer de veranderende klantenbehoeften, de digitale transformatie, big data en de nieuwe manieren van werken het hoofd te bieden."

Hamal zelf zegt dat hij het versterkte partnership met de makelaars - het werk van zijn voorganger Janssen, verder wil uitbouwen: 'Zij staan het dichtst bij onze klanten en begeleiden hen bij de keuze in onze verschillende verzekeringsproducten.' Henk Janssen blijft bij Baloise betrokken als niet-uitvoerend bestuurder.

