Christelijke Mutualiteit stelt personeel voor de keuze: lager loon of ander werk

De Christelijke Mutualiteit gaat fors ­afslanken. De herstructurering heeft gevolgen voor honderden voltijdse banen, berichten De Standaard, Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg zaterdag.

'We gaan op een gecontroleerde manier afbouwen. Nu niets doen is schuldig verzuim. De volledige sector is in verandering', zegt Alain Florquin, personeelsdirecteur bij de CM. Begin december klopte het grootste ziekenfonds van het land 'Plan Nova' af. Door een forse centralisering en digitalisering wil de directie tegen 2022 intern orde op zaken stellen. Die omschakeling heeft ook ingrijpende gevolgen voor het personeel.

'De directie liet ons al weten dat er nu naar schatting 600 à 700 VTE's (voltijdsequivalenten) te veel zijn. Daardoor ­kunnen er straks zelfs een paar duizend mensen een andere job krijgen binnen of buiten de CM', zegt vakbondssecretaris Pieter Liagre (LBC-NVK).

Lager loon of ander werk

Over concrete cijfers houdt de directie zich nog op de vlakte. 'We willen nu geen paniekboodschappen uitsturen', zegt Florquin, die de ongerustheid countert. 'We krijgen ook continu extra taken bij, waardoor er een verschuiving zal zijn van jobinhoud', voegt hij eraan toe. Als alternatief voor het personeel is outplacement mogelijk. Voorts is het de bedoeling gedwongen ontslagen te vermijden en het personeelsbestandaf te bouwen via natuurlijke afvloeiingen.

Verwacht wordt dat de komende jaren vooral in het middenkader jobs zullen verdwijnen. De interne verschuiving dient zich in ieder geval woelig aan, blijkt ut een reactie van vakbondsman Liagre. 'Veel mensen krijgen nu nieuwe functies aan­geboden, maar op een lager niveau en met een lager loon. Bij tal van verschuivingen wordt het behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden ter discussie gesteld. Daar is enorm veel bezorgdheid over', zegt Liagre.

Op dit moment telt de CM over heel het land 7.787 personeelsleden.