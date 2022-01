Christel Heydemann gaat de Franse telecomreus Orange, het moederbedrijf van Orange België, leiden. De 47-jarige is de eerste vrouw op die post.

Heydemann kan bogen op ervaring in de telecomsector. Ze was onder meer tien jaar aan de slag bij Alcatel-Lucent. Sinds 2017 zetelt ze in de raad van bestuur van Orange. Op 4 april neemt ze het roer van de telecomgroep over, als eerste vrouw ooit. Ze zal dan ook maar de tweede vrouw aan het hoofd van een bedrijf van de CAC 40 zijn, de index van de veertig belangrijkste beursgenoteerde bedrijven in Frankrijk, na Catherine MacGregor bij energiereus Engie. Heydemann volgt Stéphane Richard op. Die stapt op wegens een veroordeling voor zijn rol in een verduisteringszaak rond ondernemer Bernard Tapie uit 2008. Hij kreeg een celstraf van een jaar met uitstel en 50.000 euro boete.