Zaterdag 20 juli is het een halve eeuw geleden dat de eerste mens op de maan landde. De eerstvolgende Belg die de ruimte zal ingaan, wordt normaal Chris Burggraeve. De voormalige wereldwijde marketingdirecteur van AB InBev (2007-2012) boekte een ticket voor een ruimtevlucht met Virgin Galactic.

Chris Burggraeve (54) is een bezige bij. Na een rijk gevulde carrière als marketeer bij onder meer P&G, Coca-Cola en AB InBev, geeft de Vlaming les aan de Trium Global MBA, een internationaal programma van de onderwijsinstellingen NYU Stern School of Business, London School of Economics en HEC Paris. Hij is ook investeerder en bestuurder bij het Canadese beursgenoteerde cannabisbedrijf AYR Strategies - het roesmiddel is een van zijn andere stokpaardjes.

