Chipproducent Melexis heeft omzet en winst opnieuw fors opgekrikt het voorbije jaar. Het bedrijf dat vooral chips levert aan de automobielsector, kon een nieuw recordjaar in de boeken schrijven.

De omzet ging op een jaar tijd 30 procent hoger tot 836,2 miljoen euro, meldt het bedrijf.

De ebit-winst (winst voor intrest en belastingen) dikte zelfs 53 procent aan om te landen op 226,5 miljoen euro. Netto bleef er 197,2 miljoen euro winst over, een stijging met 50 procent. De ebit-winst in het vierde kwartaal kwam met 57,9 miljoen euro wel onder de analistenprognose van Bloomberg (60,4 miljoen euro) uit.

Dividend

Het bedrijf komt met een slotdividend van 2,2 euro, wat het totale dividend over boekjaar 2022 op 3,5 euro bruto brengt.

In oktober keerde Melexis al een interimdividend van 1,3 euro per aandeel uit. Het totale dividend ligt zo 0,9 euro hoger dan voor boekjaar 2021.

Verwacht

Voor het eerste kwartaal van dit jaar verwacht Melexis een omzet tussen 225 en 230 miljoen euro. Beter dan verwacht, het analistenkorps voorspelt 207,2 miljoen euro.

Voor heel 2023 gaat de chipbakker uit van een omzet die 11 tot 16 procent hoger landt, bij een bedrijfsmarge rond 26 procent en brutomarge rond 45 procent. Het eerste cijfer ligt net onder de analistenvoorspelling, het tweede er net boven.

In 2023 verwacht Melexis ongeveer 70 miljoen euro te investeren. "Met een omzetstijging van 30 procent ten opzichte van 2021 en ondanks de voortgezette toeleveringsbeperkingen was 2022 andermaal een recordjaar voor Melexis. Onze groei werd sterk gedreven door elektrificatie en een aanzienlijke stijging van het aantal 'body'-, chassis- en veiligheidstoepassingen", zegt CEO Marc Biron in het persbericht.

