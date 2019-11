De merknaam Thomas Cook blijft voortbestaan. De Chinese Fosun Tourism Group heeft merkrechten, domeinnamen en licenties gekocht uit de boedel van de failliete reisgigant. De Chinezen tellen daar 11 miljoen pond (zo'n 12,74 miljoen euro) voor neer.

Fosun zou het bekende merk opnieuw willen gebruiken om zijn reizen te promoten. De Chinezen zijn daarbij niet van plan om ook nog activiteiten of bedrijven die verband houden met Thomas Cook over te nemen.

Thomas Cook, een van de grootste reisconcerns ter wereld, ging in september failliet. De touroperator kampte al langer met financiële problemen en een reddingsplan kwam niet van de grond. Fosun was toen ook al geïnteresseerd in een overname. Uiteindelijk werden honderdduizenden vakantiegangers getroffen door het faillissement.

In verschillende landen zijn intussen nieuwe eigenaars gevonden voor onderdelen van Thomas Cook.