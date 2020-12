De Chinese mededingingsautoriteit gaat onderzoeken of Alibaba misbruik maakt van zijn sterke marktpositie. De concurrentiewaakhond kondigde het onderzoek naar de Chinese variant van Amazon donderdag aan.

De e-commercegigant heeft 'beloofd actief mee te werken met de toezichthouders in het onderzoek'. Volgens Chinese staatsmedia zullen ook de financiële autoriteiten gesprekken aangaan met Ant Group, de dochteronderneming van Alibaba. Peking hield de beursgang van Ant Group vorige maand tegen. Dat gebeurde ondanks dat Alibaba-oprichter Jack Ma de Chinese autoriteiten een deel van zijn financiële dienstverlener Ant Financial had aangeboden om de beursgang van dat bedrijf te redden. De beursgang zou de grootste ooit worden, maar werd zonder specifieke uitleg van de autoriteiten geblokkeerd.

Ma riep in oktober de woede van de Chinese overheid over zich af toen hij tijdens een speech zei dat een campagne van president Xi Jinping tegen te grote financiële risico's de innovatie zou beperken. De groep had bovendien vorige week al een boete van 500.000 yuan (62.000 euro) gekregen voor het niet melden van een overname.

Na de bekendmaking van het onderzoek door de Chinese mededingingsautoriteit dook de waarde van het aandeel Alibaba op de beurs van Hongkong met 8,13 procent naar beneden, naar 228,2 Hongkongse dollar (ongeveer 24 euro).

