Het Chinese Fosun heeft een voorlopig bod gedaan op een deel van de activiteiten van de Britse reisgroep Thomas Cook. Dat heeft Thomas Cook bevestigd, nadat SkyNews afgelopen weekend met het nieuws kwam.

Het aandeel van Thomas Cook dikte na de bevestiging 21 procent aan op de Londense beurs, tot 19,54 pence. Het gaat om de grootste stijging ooit voor het aandeel.

Fosun is vandaag met 18 procent van de aandelen al de grootste aandeelhouder van Thomas Cook. Beide bedrijven voeren nu gesprekken voor de eventuele overname van de touroperatoractiviteiten van Thomas Cook. Fosun is de toeristische tak van het conglomeraat van Guo Guangchang, die eigenaar is van luxehotelketen Club Med.

Thomas Cook verklaarde nog niet zeker te zijn dat de gesprekken zullen uitmonden in een formeel bod.

Thomas Cook, het oudste reisbureau ter wereld, heeft het moeilijk door het dalende aantal boekingen en de onzekerheid vanwege de brexit. Ten minste een deel van de activiteiten verkopen is cruciaal voor het bedrijf, aangezien dat een voorwaarde is voor een lening van 300 miljoen pond die vorige maand werd aangekondigd.

Ook Fosun won door het nieuws op de beurs: het aandeel steeg maandag op de beurs van Hongkong met 3,8 procent, de grootste winst sinds eind maart.

Thomas Cook verklaarde nog niet zeker te zijn dat de gesprekken zullen uitmonden in een formeel bod. De raad van bestuur zal elk voorstel bekijken, naast de 'andere strategische opties' die het bedrijf heeft.