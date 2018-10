Chinese eigenaar bekijkt verkoop verzekeraar Vivat

Anbang - in handen gekomen van de Chinese overheid - bekijkt verschillende opties in het kader van een 'strategische heroirëntatie' van het eigenaarschap in Vivat, klinkt het. Eén van de opties is een verkoop, maar Anbang kan ook beslissen het aandeelhouderschap voort te zetten.

In België is Anbang eigenaar van verzekeraar Fidea. Deze zomer meldde het financiële persbureau Bloomberg dat Anbang de mogelijkheden bekijkt om Fidea van de hand te doen.

De Chinese toezichthouders namen in februari de controle over bij Anbang, omdat 'illegale activiteiten de solvabiliteit van het bedrijf' in gevaar brachten. In april werden miljarden in het bedrijf geïnvesteerd om de solvabiliteit en stabiliteit van de verzekeraar te garanderen. In juni nam de overheid Anbang in handen met een meerderheidsbelang. Vivat is bekend van merken als Zwitserleven en Reaal.