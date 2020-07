De Chinese economie is in het tweede kwartaal aan een herstel begonnen, blijkt donderdag uit officiële gegevens van het Chinese statistiekbureau.

Het Chinese bruto binnenlands product (bbp) nam in het tweede kwartaal van dit jaar toe met 3,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

Naar Chinese normen is de economische groei in het tweede kwartaal wel bescheiden. Vorig jaar groeide de economie nog met 6,1 procent. Het herstel komt er na een historische krimp van de Chinese economie met 6,8 procent in het eerste kwartaal. Die werd veroorzaakt door de uitbraak van het nieuwe coronavirus, waardoor bedrijven massaal de deuren moesten sluiten.

De krimp in de eerste drie maanden van dit jaar is de eerste economische terugval sinds China kwartaalgegevens is beginnen te publiceren in 1992. De laatste keer dat het land een economische neergang in een volledig jaar optekende, was in 1976 in de nasleep van de Culturele Revolutie.

Tijdens de eerste jaarhelft van 2020 komt de economische krimp uit op 1,6 procent. Volgens analisten is de Chinese economie dan ook duidelijk aan het herstellen. China, waar de uitbraak van het nieuwe coronavirus ontstaan is, heeft de epidemie kennelijk weer onder controle. Er worden nog maar weinig nieuwe besmettingen gemeld en de economische activiteit is er weer aan het normaliseren. Het land maakte ook massaal geld vrij voor economische steunmaatregelen.

