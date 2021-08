De Chinese economie is in juli minder sterk gegroeid dan verwacht. Een uitbraak van de deltavariant van het coronavirus, zware overstromingen, een zwakke vastgoedmarkt en haperende autoverkoop hebben de Chinese economie onder druk gezet.

Volgens officiële cijfers van de Chinese overheid zijn de kleinhandelverkopen in juli met 8,5 procent gestegen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat was onder de verwachtingen van analisten. In juni was er nog een stijging met 12,1 procent.

De industriële productie steeg met 6,4 procent, ook minder dan de maand ervoor (8,3 procent). De investeringen zijn sinds het begin van het jaar met 10,3 procent gestegen. Ook die indicator hadden analisten al hoger verwacht.

Na een voor China beperkte groei van 2,3 procent vorig jaar, als gevolg van de coronapandemie, groeide de economie in de eerste helft van dit jaar met 12,7 procent.

Sinds de zomer van vorig jaar zijn er in China enkel nog beperkte corona-uitbraken geweest, waardoor de economische bedrijvigheid kon normaliseren.

Volgens officiële cijfers van de Chinese overheid zijn de kleinhandelverkopen in juli met 8,5 procent gestegen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat was onder de verwachtingen van analisten. In juni was er nog een stijging met 12,1 procent. De industriële productie steeg met 6,4 procent, ook minder dan de maand ervoor (8,3 procent). De investeringen zijn sinds het begin van het jaar met 10,3 procent gestegen. Ook die indicator hadden analisten al hoger verwacht. Na een voor China beperkte groei van 2,3 procent vorig jaar, als gevolg van de coronapandemie, groeide de economie in de eerste helft van dit jaar met 12,7 procent. Sinds de zomer van vorig jaar zijn er in China enkel nog beperkte corona-uitbraken geweest, waardoor de economische bedrijvigheid kon normaliseren.