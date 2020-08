De Chinese automarkt trekt weer aan. Dat blijkt dinsdag uit de meest recente cijfers van sectorvereniging PCA (China Passenger Car Association). In juli zijn in China 1,63 miljoen personenwagens, SUV's en kleine vrachtwagens ingeschreven. Dat is een stijging met 7,9 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

China is met voorsprong de belangrijkste markt voor de Duitse autobouwers Volkswagen, Daimler (Mercedes-Benz) en BMW. De economie in China was al begin dit jaar getroffen door de coronapandemie, maar de automarkt herstelt er ook vroeger dan in Europa en de Verenigde Staten.

