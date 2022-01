De Chinese autoriteiten overwegen het noodlijdende vastgoedconcern Evergrande te ontmantelen om de crisis in de vastgoedmarkt in te dammen. Onder het herstructureringsvoorstel zou Evergrande het grootste deel van zijn activiteiten moeten verkopen, verklaarden ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

De divisie vastgoedbeheer van Evergrande en het onderdeel dat elektrische voertuigen maakt, die aparte beursnoteringen hebben, vallen nu nog buiten de verkoopplannen, maar zouden op een later tijdstip ook kunnen worden verkocht.

Het voorstel zou zijn ingediend door functionarissen in de thuisprovincie Guangdong van Evergrande. Een groep investeerders onder leiding van staatsbank China Cinda Asset Management, die ook een grote schuldeiser is van Evergrande, zou alle eigendommen van het concern overnemen die niet kunnen worden verkocht.

De opbrengst van de verkoop van de activiteiten zou worden gebruikt om schuldeisers terug te betalen. Het is daarbij nog niet duidelijk in welke mate banken en obligatiehouders zullen worden gedwongen om kortingen op hun vorderingen te accepteren.

Chinese toezichthouders hebben tot nu toe herhaaldelijk gezegd dat de schuldrisico's bij Evergrande en andere noodlijdende vastgoedbedrijven op een 'marktgerichte manier' moeten worden aangepakt. Het plan zal dan ook waarschijnlijk leiden tot een langdurige strijd over wie wordt betaald van wat overblijft. Als het plan wordt goedgekeurd door Peking, zou het de grootste stap tot nu toe zijn van de regering van president Xi Jinping om te voorkomen dat een wanordelijke val van de vastgoedontwikkelaar overslaat op de financiële markten en de economie van het land.

Het zou ook het begin zijn van de ontmanteling van de noodlijdende vastgoedontwikkelaar die 25 jaar geleden door miljardair Hui Ka Yan werd opgericht. Evergrande, dat gebukt gaat onder een schuldenlast van 260 miljard euro, kondigde donderdag zelf aan binnen zes maanden een reorganisatieplan te presenteren.

Het concern werd in december als wanbetaler bestempeld na het missen van enkele grote afbetalingen op zijn leningen en waarschuwde eerder al dat het waarschijnlijk niet genoeg geld heeft om al zijn schulden te kunnen blijven betalen. Het bedrijf raakte in een jaar tijd bijna 90 procent aan beurswaarde kwijt.

