Ondanks de kosten voor de overstromingen in België kan Ageas uitpakken met 845 miljoen euro nettowinst in 2021. Vooral de sterke prestatie in China in het vierde kwartaal springt in het oog.

Ageas klopt met zijn resultaten ruimschoots de verwachtingen van analisten en van de markten. De Belgische verzekeringsgroep, de eigenaar van AG Insurance, is deze morgen dan ook één van de uitblinkers op de beurs. Om 10.30 uur stond er 6 procent winst op de tabellen.

2021 was het jaar waarin Ageas enkele belangrijke symbolische mijlpalen nam. De omzet (premie-incasso) klokte af op 40 miljard euro, en de winst uit de verzekeringsactiviteiten kwam boven het miljard euro uit. Na verrekening van enkele uitzonderlijke elementen (die vooral te maken hebben met de Fortis-erfenis) kwam de nettogroepswinst op 845 miljoen euro uit. Exclusief uitzonderlijke elementen was er 945 miljoen euro winst. Meteen komt het doel van 1 miljard euro nettowinst over 2022 in zicht.

Sterk in Azië

Van de 845 miljoen euro groepswinst in 2021 kwam 403 miljoen euro uit de Aziatische activiteiten van Ageas. Dat is een toename met 50 procent in vergelijking met 2020, toen de volatiliteit op de Aziatische markten de winst drukte. Daarmee is de winstbijdrage van Azië groter dan die van de Belgische activiteiten die vorig jaar 400 miljoen euro winst (-2%) boekten.

In China kende Ageas een sterke eindejaarscampagne die resulteerde in de verkoop van meer levensverzekeringen van hoge waarde. Mede daardoor steeg de groepsomzet van Ageas in het vierde kwartaal van 7,7 miljard tot 8,8 miljard euro, de winst klom van 147 miljoen tot 277 miljoen euro.

In België was de omzetgroei in levensverzekeringen vooral toe te schrijven aan de focus op tak23-producten. Daarvan gingen er vorig jaar 52 procent meer over de toonbank.

Impact overstromingen

In schadeverzekeringen wogen vooral de overstromingen in België en het Verenigd Koninkrijk op de resultaten. Ageas raamt die kosten op 160 miljoen euro, na de tussenkomst van de herverzekeraars. De groep dringt aan op een nieuw juridisch kader in België opdat de verdeling van de kosten bij natuurrampen duidelijk zou zijn. De herverzekeraars hebben hun premies opgetrokken en dat dreigt de brandverzekering voor particulieren en bedrijven duurder te maken.

Ageas kent een dividend van 2,75 euro per aandeel toe. Daarmee keert de groep 52 procent van haar winst uit aan de aandeelhouders. Na de intrede van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij in het kapitaal van Ageas strijkt de Belgische staat zo'n 32 miljoen euro op. De FPIM nam eerder dit jaar de participatie van 6,3 procent van de Chinese groep Ping An in Ageas over.

