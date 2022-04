De sector van de chemie, kunststoffen en life sciences heeft een onverwacht goed jaar 2021 achter de rug. De sector kende de sterkste jobgroei van de voorbije twintig jaar, met zowat 1.900 extra banen die erbij kwamen. Dat blijkt donderdag uit de economische jaarcijfers van sectorfederatie essenscia. Maar de oorlog in Oekraïne dreigt de economische relance teniet te doen, waarschuwt essenscia.

De tewerkstelling in de sector is in 2021 voor het achtste jaar op rij gestegen. Met 97.420 jobs zit de tewerkstelling op het hoogste peil sinds 2001 en niet ver meer verwijderd van het historisch hoogtepunt van iets meer dan 100.000 banen.

Volgens Yves Verschueren, managing director van essenscia, had de jobstijging vorig jaar overigens nog groter kunnen zijn als de sector 'de nodige talenten had kunnen vinden in de opgedroogde arbeidsmarkt'.

Ook de export (+33 procent), omzet (+22 procent) en investeringen (+17 procent) van de sector gingen er vorig jaar sterk op vooruit, maar de Russische inval in Oekraïne dreigt die economische relance teniet te doen, waarschuwt essenscia.

'Exploderende energieprijzen, peperdure grondstoffen, ontsporende transportkosten en een torenhoge inflatie wegen bijzonder zwaar op de concurrentiekracht van de belangrijkste exportsector van de Belgische economie', klinkt het.

