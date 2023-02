Google en Microsoft zijn in een helse race verwikkeld om geavanceerde artificiële intelligentie via chatrobots in hun diensten te integreren. Maar er zijn twee kapers op de kust: copyrightclaims en Amazon.

Wat voorafging: Alphabet en Microsoft zijn in 2022 meer dan 30 procent van hun beurswaarde verloren door tegenvallende resultaten en de algemene economische onzekerheid. Net als de andere techgiganten zijn ze op zoek naar een geloofwaardige strategie om fors te blijven groeien. Het metaverse is dat niet, want die technologie staat nog niet op punt.

Alle hoop wordt nu op artificiële intelligentie gezet. De immense populariteit van de taalrobot ChatGPT van de stichting Open AI heeft iedereen wakker geschud. Taalmachines zijn intussen rijp genoeg om overal gebruikt te worden. Microsoft, dat Open AI al geld toegestopt had en de rekenkracht levert via zijn clouddiensten, heeft ChatGPT aan zich gebonden. Het investeerde 10 miljard dollar in een zusterbedrijf van Open AI en mag in ruil ChatGPT integreren in zijn diensten. Microsoft kondigde gisteren een snelle integratie in zijn zoekmachine Bing aan. Dat is de enige andere zoekmachine met een noemenswaardig marktaandeel (3%) naast Google, dat in Europa een marktaandeel van ongeveer 90 procent heeft. En Microsoft hoopt dat het zo de dominantie van Google kan breken en een veel groter deel van de 180 miljard dollar aan zoekmachine-advertenties kan binnenhalen. Google is zich al maanden bewust van dat risico. Google heeft altijd al prioriteit gegeven aan investeringen en het gebruik van artificiële intelligentie. Het haastte zich om maandag zijn eigen taalrobot Bard aan te kondigen, om de perceptieoorlog niet te verliezen.Wat er nu gaat gebeuren: Bing en Google gaan via de integratie van chatrobots beter kunnen antwoorden op complexe vragen. Een van de voorbeelden die Microsoft in zijn demo geeft, is deze zoekopdracht: "I am planning a trip for our anniversary in September. What are some places we can go that are within a 3 hour flight from London Heathrow?" Het antwoord daarop lijkt op de opties die een reisbureau via e-mail zou geven: voor de zon kunt u naar Malaga gaan, voor kunst en cultuur naar Firenze, enzovoort. Een serieuze kwaliteitsverbetering in plaats van het klassieke lijstje met zoekresultaten of links naar andere websites. Maar daarin schuilt een gevaar. Het principe achter Google en andere zoekmachines is altijd al geweest: wij doorzoeken uw website en nemen een fragment op in onze zoekresultaten. Wij zetten reclame bij die zoekresultaten, maar in ruil sturen we trafiek terug naar uw websites. Door de integratie van ChatGPT hoeven surfers in veel gevallen minder door te klikken. De leveranciers van de informatie blijven dus in de kou staan. Mediabedrijven hebben al veel van zulke conflicten uitgevochten met Google. Dat zal nu enkel maar erger worden. ChatGPT of beeldrobots zoals Dall-E kunnen levensechte zaken produceren, omdat ze een enorme hoeveelheid bronnen hebben verwerkt. Critici vinden dat het auteursrecht van die bronnen zo massaal wordt geschonden. Er worden miljoenen dollars gespendeerd aan rechtszaken en gelobby om Google en conculega's te dwingen om hun nieuwe kip met gouden eieren te delen. Heikele juridische kwesties gaan nog jarenlang als een zwaard van Damocles boven het businessmodel van de zoekmachines hangen. En dan is er nog Amazon...De andere reden waarom Google en Bing zo veel vaart maken met hun chatrobots, is dat ze de hete adem van Amazon in hun nek voelen. Amazon is de voorbije jaren in de luwte uitgegroeid tot een advertentiegigant. Het haalt jaarlijks meer dan 30 miljard dollar uit onlinereclame, vooral gesponsorde resultaten op zijn webshop. Amazon en andere grote webshops pakken bovendien marktaandeel in een van de meest lucratieve segmenten: zoekopdrachten in functie van een aankoop. Amazon zal zeker ook zijn eigen chatrobot uitrollen op zijn site en zal ook complexere vragen kunnen beantwoorden. Bovendien heeft Amazon het voordeel dat het rechtstreeks aan de bron zit: het heeft een enorme database aan relevante productinformatie. Google, Bing en andere algemene zoekmachines zullen moeten bewijzen dat ze ook een heel goed antwoord hebben op vragen als: "Ik zoek een stille, rode stofzuiger met een zuinig verbruik." Anders pikken Amazon en andere grote webshops nog meer marktaandeel in.