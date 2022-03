Nicolas De Clercq, de CFO van de beursgenoteerde bioscoopgroep Kinepolis, wordt begin juni CFO van het razend ambitieuze Leuvense diagnostisch bedrijf miDiagnostics.

De 50-jarige De Clercq, de Trends CFO of the Year 2020, zal zijn functie bij Kinepolis nog blijven uitoefenen tot eind mei, om daar een vlotte transitie te verzekeren. Wie de Oost-Vlaming opvolgt bij Kinepolis, is niet bekend. Het selectieproces is nog niet afgerond, zegt het bedrijf.

Bij miDiagnostics zal De Clercq CEO Katleen Verleysen bijstaan, om het bedrijf om te vormen tot een commerciële organisatie. MiDiagnostics, een spin-off van het Leuvense onderzoeksinstituut imec met steun van de prestigieuze Amerikaanse universiteit Johns Hopkins, staat aan de vooravond van de lancering van een ultrasnelle PCR-test. MiDiagnostics omschreef zijn test eerder zelf als de heilige graal voor covid-19-testen. Een pilootstudie op Brussels Airport toonde vorige maand aan dat de test accuraat werkt.

"Ik ben ontzettend enthousiast dat ik de kans krijg om me bij het directieteam van miDiagnostics te voegen en Katleen te ondersteunen in de commerciële ontwikkeling van het bedrijf", meldt De Clercq. "Ik kijk uit naar de frisse kijk die deze volgende stap in mijn carrière met zich zal brengen." Naast het ondersteunen van de geplande internationale lancering van de snelle covid-test, wil De Clercq ook financiering aantrekken om de productportfolio van het bedrijf uit te breiden met bijkomende tests.

MiDiagnostics haalde bij de lancering in 2015 meteen 60 miljoen euro op, waarvan bijna de helft bij Marc Coucke. Collega-ondernemer Michel Akkermans, PMV, imec en Johns Hopkins tekenden voor de rest. Later kwamen via een tussentijdse kapitaalronde van 14 miljoen euro ook Urbain Vandeurzen en Rudi Pauwels aan boord. Vorig jaar werd 58 miljoen euro opgehaald. De family-offices van Coucke, Vandeurzen - de voorzitter van miDiagnostics - en Akkermans tekenden voor 38 miljoen, en daarnaast werd een niet-verwaterend krediet van 20 miljoen euro onderhandeld met de EIB.

Met De Clercq haalt miDiagnostics een topper in huis. Hij bouwde Kinepolis als CFO naast CEO Eddy Duquenne mee uit tot een wereldspeler in de bioscoopsector. Sinds De Clercq in 2012 overstapte van USG People naar Kinepolis, legde de bioscoopgroep een indrukwekkend groeitraject af. De groep is actief in zeven Europese landen, Canada en de Verenigde Staten. Sinds 2012 is het aantal bioscopen vervijfvoudigd. De Clercq zorgde er mee voor dat dat binnen een strak financieel keurslijf gebeurde. Van dat financieringsbeleid plukte Kinepolis tijdens de coronacrisis de vruchten. Terwijl grote internationale spelers, zoals AMC, flink zwalpten, brachten een maandenlange lockdown Kinepolis zelfs niet aan het wankelen.

