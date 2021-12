Bouwgroep CFE wil zich opsplitsen in twee beursgenoteerde bedrijven, zodat baggergroep DEME een eigen notering krijgt. Dat meldt CFE donderdag voorbeurs. 'Deze splitsing heeft tot doel twee toonaangevende spelers in hun respectieve activiteitensectoren te vormen', klinkt het in een persbericht.

Als de scheiding afgerond is, krijgen de aandeelhouders voor elk aandeel CFE dat ze bezitten, ook een aandeel DEME. 'De voorbereiding van deze transactie zal verscheidene maanden duren', meldt CFE. De bouwgroep heeft onder meer een fiscale ruling en nog het formele akkoord van de buitengewone algemene vergadering nodig. 'Het is de bedoeling dat de transactie in de zomer van 2022 wordt afgerond', klinkt het.

De Antwerpse holding Ackermans & van Haaren, die 62,1 procent van CFE bezit, laat alvast weten dat zij haar 'uitdrukkelijke steun' geeft aan de opdeling van de groep. Die zal leiden tot versterkte strategische doelen en meer transparantie, luidt het. Ook het Franse bouwbedrijf Vinci, de andere grootaandeelhouder (12,1 procent), staat achter de splitsing, meldt CFE.

Het wereldwijd actieve DEME is goed voor meer dan twee derde van de omzet van CFE (3,22 miljard euro in 2020), dat voorts nog uit de tak Contracting - het gaat om de bouw- en spooractiviteiten van CFE - en vastgoedontwikkelaar BPI bestaat. Zowel CFE Contracting als BPI is alleen nog actief in België, Luxemburg en Polen.

CFE wijst er dan ook op dat DEME en de andere activiteiten 'op verschillende segmenten en in verschillende geografische markten actief zijn, elk met onderscheiden strategische prioriteiten'. Het afsplitsen van de baggeraar 'moet zowel de maritieme diensten als contracting en vastgoedontwikkeling in de toekomst in staat stellen om zich te ontwikkelen als twee onderscheiden, autonome en solide beursgenoteerde vennootschappen, elk met hun eigen bestuur', luidt het. 'Deze splitsing zal bovendien onze aandeelhouders, medewerkers en andere belanghebbenden meer duidelijkheid en transparantie verschaffen over onze positionering en ambitie.' Ook zal 'de reële waarde van de twee genoteerde vennootschappen beter zichtbaar worden'.

Eind 2013 werd DEME een 100 procentdochter van CFE. Tot dan was de baggergroep boven onder meer Dredging International voor 50 procent in handen van CFE en 50 procent van AvH. De Antwerpse holding parkeerde haar belang in DEME bij CFE in het kader van een deal waarbij ze de controle verwierf over het bouwbedrijf. De roots van CFE gaan terug tot de spoorwegbouw aan het einde van de 19e eeuw.

CFE telt momenteel meer dan 8.000 werknemers. Zowat 5.200 onder hen werken voor DEME. Het aandeel CFE koerste donderdag kort na de openingsbel meer dan 10 procent hoger. AvH zag zijn waarde met zowat 3,5 procent toenemen.

Als de scheiding afgerond is, krijgen de aandeelhouders voor elk aandeel CFE dat ze bezitten, ook een aandeel DEME. 'De voorbereiding van deze transactie zal verscheidene maanden duren', meldt CFE. De bouwgroep heeft onder meer een fiscale ruling en nog het formele akkoord van de buitengewone algemene vergadering nodig. 'Het is de bedoeling dat de transactie in de zomer van 2022 wordt afgerond', klinkt het.De Antwerpse holding Ackermans & van Haaren, die 62,1 procent van CFE bezit, laat alvast weten dat zij haar 'uitdrukkelijke steun' geeft aan de opdeling van de groep. Die zal leiden tot versterkte strategische doelen en meer transparantie, luidt het. Ook het Franse bouwbedrijf Vinci, de andere grootaandeelhouder (12,1 procent), staat achter de splitsing, meldt CFE. Het wereldwijd actieve DEME is goed voor meer dan twee derde van de omzet van CFE (3,22 miljard euro in 2020), dat voorts nog uit de tak Contracting - het gaat om de bouw- en spooractiviteiten van CFE - en vastgoedontwikkelaar BPI bestaat. Zowel CFE Contracting als BPI is alleen nog actief in België, Luxemburg en Polen. CFE wijst er dan ook op dat DEME en de andere activiteiten 'op verschillende segmenten en in verschillende geografische markten actief zijn, elk met onderscheiden strategische prioriteiten'. Het afsplitsen van de baggeraar 'moet zowel de maritieme diensten als contracting en vastgoedontwikkeling in de toekomst in staat stellen om zich te ontwikkelen als twee onderscheiden, autonome en solide beursgenoteerde vennootschappen, elk met hun eigen bestuur', luidt het. 'Deze splitsing zal bovendien onze aandeelhouders, medewerkers en andere belanghebbenden meer duidelijkheid en transparantie verschaffen over onze positionering en ambitie.' Ook zal 'de reële waarde van de twee genoteerde vennootschappen beter zichtbaar worden'. Eind 2013 werd DEME een 100 procentdochter van CFE. Tot dan was de baggergroep boven onder meer Dredging International voor 50 procent in handen van CFE en 50 procent van AvH. De Antwerpse holding parkeerde haar belang in DEME bij CFE in het kader van een deal waarbij ze de controle verwierf over het bouwbedrijf. De roots van CFE gaan terug tot de spoorwegbouw aan het einde van de 19e eeuw. CFE telt momenteel meer dan 8.000 werknemers. Zowat 5.200 onder hen werken voor DEME. Het aandeel CFE koerste donderdag kort na de openingsbel meer dan 10 procent hoger. AvH zag zijn waarde met zowat 3,5 procent toenemen.