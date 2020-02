Een dertigtal bedrijfstoppers klaagt vrijdag in een open brief in De Tijd en L'Echo het gebrek aan politiek leiderschap aan. De politieke stilstand zet het bedrijfsleven onder druk en creëert grote onzekerheid. 'Nieuwe verkiezingen en nog langer talmen zijn geen optie.'

Bedrijfseconomisch totaal onverantwoord. Slecht voor het imago voor België. Haantjesgedrag. Zo'n 30 Belgische bedrijfsleiders zijn in een open brief niet mals voor de regeringsonderhandelaars, die al 270 dagen proberen een federale regering te vormen.

Samen met vooraanstaande ondernemers zoals Wouter Torfs (CEO Schoenen Torfs), Jean-Jacques Delmée (CEO Eneco Belgium), Dirk Lindemans (algemeen directeur Lindemans), Filip Dewaele (CEO Dewaele Vastgoedgroep), Veerle Baert Moortgat (bestuurder Duvel Moortgat) en Inge Geerdens (CEO CVWarehouse) pleiten de drie initiatiefnemers, Ingrid Ceusters, Jo De Wolf en Saskia Van Uffelen ervoor België te besturen als een onderneming. 'Zolang mijn businessplan ongedefinieerd is, heb ik geen inkomsten. Dat creëert pas urgentie', zegt Van Uffelen, topvrouw van de Benelux-devisie van de Franse IT-groep Gfi.

Dat politici onder electorale druk staan, wuift ze weg. 'Ik werk ook niet alleen voor mijn bonus of mijn kwartaal.' De Wolf, CEO van het logistiek vastgoedbedrijf Montea, valt haar bij. 'Ondernemen is ook een risico. Net zoals kiezers verwachten aandeelhouders verantwoording.'

'De toestand is een zorgwekkend voorbeeld voor onze jeugd en schetst een verontrustend beeld van leiderschap. Zo ontstaat onverschilligheid, die zich vertaalt in een gebrek aan solidariteit', zegt Ceusters, CEO van de vastgoed­beheerder Ceusters, die Wijnegem Shopping Center in de portefeuille heeft.

