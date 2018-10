CEO Michael O'Leary: 'Ryanair overleeft een harde brexit wel'

Net voor de Europese staats-en regeringsleiders zich vandaag - woensdag - tijdens een topbijeenkomst in Brussel gingen beraden over hoe de Britten uit de Europese Unie kunnen stappen, kwam Ryanair-topman O'Leary op de proppen met enkele woorden over de mogelijke impact van een brexit op de lagekostenluchtvaartmaatschappij.

Volgens O'Leary houdt een 'hard brexit' de Ryanair-toestellen mogelijk twee tot drie weken aan de grond. 'Dat zou heel pijnlijk zijn', aldus O'Leary in een toelichting aan het persagentschap Reuters in Berlijn. 'Maar we zijn een groot bedrijf, we zijn in staat een harde brexit te overleven', voegde hij eraan toe.

O'Leary had eerder nochtans gewaarschuwd dat er geen garanties waren dat Ryanair zou kunnen blijven vliegen wanneer het Verenigd Koninkrijk in maart de Europese Unie verlaat.

'Vliegvergunningen zijn nodig voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Europa. We hebben dringend een deal nodig over vliegvergunningen', benadrukte O'Leary vorige maand.

De Ryanair-topman herhaalde woensdag in Berlijn nog dat hij er vertrouwen in heeft dat Ryanair zijn geschil met de Duitse vakbonden van piloten en boordpersoneel kan bijleggen. Hij zei dat de onderhandelingen vooruitgang boeken, en dat hij de komende weken geen stakingsacties verwacht.