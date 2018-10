CEO Michael O'Leary: 'Ryanair bereid de Belgische arbeidswetgeving toe te passen'

Lagekostenluchtvaartmaatschappij Ryanair is bereid om 'vanaf 1 januari 2019 of mogelijk vroeger' de Belgische arbeidswetgeving toe te passen. Dat heeft topman Michael O'Leary dinsdagochtend in Brussel benadrukt.

Hiermee lijkt de Ryanair-topman in te stemmen met een belangrijke eis van de vakbonden, namelijk de toepassing van het nationale arbeidsrecht in de landen waar het Ryanair-personeel werkt.

De misnoegde vakbonden hadden eerder dit jaar het boordpersoneel en de piloten opgeroepen te staken om hun eisen kracht bij te zetten. De bonden eisen onder meer dat Ryanair hen erkent - als vakbond - en het nationale arbeidsrecht - en niet dat van Ierland - respecteert.

Volgens topman O'Leary blijft het evenwel wachten op een reactie van de vakbonden om tot een overeenkomst te komen. "Veel tijd of werk zijn daar niet voor nodig", aldus O'Leary dinsdag in Brussel. Volgens de topman heerst er bij het personeel overigens ongenoegen over het uitblijven van een overeenkomst. "Wat hebben de vakbonden de voorbije drie weken gedaan?", vraagt hij zich af.

"We hebben in Italië al zo'n overeenkomst bereikt, en die markt is vier keer groter dan België. Er is dus geen enkele reden om niet zo snel mogelijk tot een akkoord voor België te kunnen komen. Weet wel dat ik al verscheidene brieven van Italiaanse personeelsleden ontvangen heb die naar de Ierse arbeidswetgeving willen terugkeren", aldus O'Leary.

De vakbonden van hun kant vragen een schriftelijke verklaring van O'Leary, waarin hij belooft de Belgische arbeidswetgeving na te leven.

Ryanair kondigde dinsdagochtend nog zes nieuwe routes aan vanuit België voor het zomerseizoen van 2019. Het gaat om vier nieuwe routes vanuit de luchthaven van Zaventem (Amman, Barcelona, Marrakesh en Pisa) en twee nieuwe routes vanuit de luchthaven van Charleroi (Banja Luka en Palermo). Samengeteld vertrekken er vanaf volgende zomer 100 Ryanair-vluchten vanuit België: 83 vanuit Charleroi en 17 vanuit Zaventem.