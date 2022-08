Belfius bouwt in een snel tempo een apart kantorennet voor zijn vermogende klanten uit. Tegen eind dit jaar zullen er 20 dergelijke private & wealth houses zijn. Tegelijk verdwijnen er jaarlijks een tiental 'gewone' kantoren. Toch blijft Belfius een bank voor iedereen, zegt CEO Marc Raisière.

Belfius maakte in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst van 428 miljoen euro. Dat is een toename met 5 procent in vergelijking met de 406 miljoen euro uit de eerste helft van 2021. Het is het beste halfjaarresultaat in de geschiedenis van Belfius. Vorig jaar boekte de bank-verzekeraar over het volledig boekjaar een recordwinst van 935 miljoen euro. Een verbetering van dat resultaat is mogelijk, maar geen doel op zich, zegt CEO Marc Raisière.

Hij houdt een slag om de arm omdat een economische vertraging tot de mogelijkheden behoort. Nochtans ziet de bank voorlopig geen impact van de hoge inflatie en de economische onzekerheid op haar kredietportefeuille. Ze bouwt dan ook haar tijdens de covid-crisis aangelegde voorraad kredietprovisies verder af.

Buffer van 160 miljoen

Belfius behoudt wel nog steeds een buffer van 160 miljoen euro om potentiële kredietverliezen op te vangen. De reële kredietverliezen in de eerste jaarhelft bedroegen amper 30 miljoen euro, en dat blijft historisch laag, zei CFO Johan Vankelecom: "In een normaal semester mag je 50 tot 60 miljoen euro kredietverliezen verwachten. Het aantal probleemkredieten is gedaald tot 1,87 procent van de totale kredietportefeuille."

Lees verder onder de video

Vorig jaar kende Belfius in het najaar een interim-dividend van 130 miljoen euro uit. Of dat ook dit jaar gebeurt, is een zaak van de aandeelhouders, zegt Vankelecom, maar hij houdt er alvast rekening mee. De Belgische staat groepeerde vorig jaar zijn participaties in de financiële sector bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

De inkomsten van Belfius stegen in het eerste halfjaar met 6,2 procent (tot 1,3 miljard euro), maar de kosten namen nog sneller toe, met 7,9 procent. Belfius verklaart dat door te zeggen dat de bank-verzekeraar blijft investeren in mensen, marketing, innovatie en technologie. Net vandaag maakte de groep echter bekend dat ze stopt met de sponsoring van de voetbalclubs RSC Anderlecht en Club Brugge. Voetbalsponsoring brengt volgens Raisière te weinig op. Hij wil blijven inzetten op sporten zoals hockey. Die sport sluit ook beter aan bij het doelpubliek waarop Belfius mikt voor groei: de vermogende Belg.

Lees verder onder de tabel

© Belfius

Apart net voor rijke Belgen

Voor zijn vermogende klanten bouwt Belfius een apart netwerk van kantoren uit. Tegen eind dit jaar moeten er twintig dergelijke private & wealth houses zijn, en tegen eind 2025 een zestigtal. Die zijn toegankelijk voor de 155.000 private-bankingklanten (vanaf een half miljoen euro vermogen) en de 3.900 wealth-managementklanten van Belfius (vanaf 2,5 miljoen euro vermogen). In het 'gewone' kantorennet verdwijnen er jaarlijks een tiental vestigingen.

"Normale bankzaken worden digitaal gedaan", verklaart Raisière het verschil. "Daardoor komen steeds minder mensen naar de kantoren. Zij die advies willen, blijven welkom, maar voor de vermogende klanten is er meer specifiek advies nodig en daarom voorzien wij voor hen in een apart net."

Toch blijft Belfius een bank voor iedereen, beklemtoont Raisière: "Wij tellen 172.000 sociale rekeningen die OCMW's helpen om kansarmen of mensen in een moeilijke situatie te begeleiden. Wij hebben 24 miljard euro aan kredieten aan de publieke en sociale sector uitstaan. Daarmee worden scholen, fietspaden, zwembaden en ziekenhuizen gebouwd. We investeren in de massale installatie van zonnepanelen op sociale woningen. En we bieden gratis diensten aan voor oudere klanten die last hebben met de digitalisering. Zo bieden we weer phone-banking aan. Ook dat is Belfius."

Hogere spaarrente ten vroegste in 2023

Een hogere spaarrente zit er voorlopig niet in voor de klanten van Belfius: "De depositorente van de ECB bedraagt nul procent, terwijl wij 11 basispunten rente bieden en 30 basispunten aan banktaksen betalen. Dat betekent dat we nog altijd geld verliezen aan spaarboekjes. Pas als de depositorente van de ECB boven 0,5 procent uitkomt, kun je gaan denken aan een hogere spaarrente. Dat zal volgens mij ten vroegste volgend jaar het geval zijn."

Lees verder onder de video

Intussen draait de kredietmotor bij Belfius op volle toeren. De bank kende in het eerste halfjaar 12,4 miljard euro aan nieuwe kredieten toe. Dat is een groei met 18 procent. De totale kredietportefeuille is aangegroeid tot meer dan 107 miljard euro. Ook de vrij jonge activiteiten van Belfius in de kapitaalmarkten groeien snel. Met die marktenzaal wil Belfius bedrijven, overheden en vermogende particulieren rechtstreeks toegang bieden tot de financiële markten.

Beats heeft potentieel

In het najaar komt er ook een grote campagne om Beats op de kaart te zetten. Beats is het gecombineerde pakket bank- en telecomdiensten dat Belfius meer dan een jaar geleden lanceerde in samenwerking met Proximus. "We hebben onze tijd genomen om alles uit te testen, we hebben fouten gemaakt en bijgeleerd. Maar de commerciële resultaten zijn hoopgevend. We zijn overtuigd van het potentieel van Beats. Daarom gaan we dit najaar een grote commerciële en marketingcampagne starten", aldus Raisière.

