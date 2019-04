CEO 'koopt' winkelketen Blokker

De familie Blokker verkoopt de verlieslatende winkelketen aan CEO Michiel Witteveen, die daar een bedrag voor krijgt.

CEO Michiel Witteveen van Blokker heeft de winkelketen gekocht van de zakenfamilie Blokker, meldt de Nederlandse krant De Telegraaf op basis van ingewijden. Volgens de Nederlandse krant krijgt Witteveen bij de aankoop van de familie een bedrag van 280 miljoen euro mee.

Blokker stond al enige tijd te koop na diverse mislukte reorganisaties. Witteveen moest de winkelketen verkopen, maar deed dat volgens bronnen op een dergelijke manier dat veel financiële partijen afhaakten.

Blokker heeft nog ongeveer 400 winkels. Het vastgoed is niet bij de verkoop inbegrepen. De familie heeft via haar investeringsbedrijf nog ongeveer 20 procent van de panden in bezit en kan een deel van de bruidsschat terugverdienen met huuropbrengsten.